Mendoza quiere reutilizar los celulares secuestrados en las cárceles para fines educativos

El Gobierno de Mendoza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de modificación de la Ley 8465, que regula el régimen disciplinario en las cárceles provinciales. La propuesta, impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, busca reforzar los controles sobre las personas privadas de libertad y establecer nuevas sanciones por el uso, la tenencia y la comercialización de celulares y otros dispositivos de comunicación no autorizados. La iniciativa fue presentada un día después de que dos internos tomaran de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Imagen ilustrativa.

Entre las conductas que se incorporarían como faltas graves figuran las conexiones clandestinas a internet o a la red eléctrica, las comunicaciones ilegales con el exterior y la difusión de imágenes o videos sin autorización. El proyecto también prohíbe la participación de los internos en transmisiones por streaming y redes sociales, salvo excepciones vinculadas con actividades educativas o laborales debidamente autorizadas. Según explicó Rus, la tenencia o el intento de ingreso de un celular podrá ser considerado una falta grave.

La reforma establece, además, sanciones para las visitas que intenten ingresar elementos prohibidos. Por introducir celulares o tarjetas SIM, la suspensión del ingreso podría alcanzar los 180 días en una primera infracción, extenderse a 365 días en caso de reincidencia y convertirse en definitiva ante una tercera falta. Para quienes intenten ingresar drogas, se prevé una suspensión de 365 días y la prohibición permanente ante una nueva infracción. El ingreso de armas o explosivos, así como la colaboración con fugas o actividades delictivas organizadas, también podría derivar en la exclusión definitiva de los establecimientos penitenciarios.

Otro de los puntos centrales es la incorporación legal del régimen de Muy Alto Perfil (MAP), que ya funciona en el complejo penitenciario Almafuerte II y está destinado a internos considerados de riesgo extremo. El sistema contempla aislamiento, monitoreo permanente y controles reforzados, con criterios de clasificación que incluyen la participación en motines, tomas de rehenes, amenazas al personal penitenciario y comunicaciones clandestinas. En paralelo, el Gobierno propone fortalecer las herramientas de inteligencia penitenciaria para prevenir hechos violentos y detectar actividades criminales. La iniciativa también incluye un programa para reacondicionar los celulares secuestrados y destinarlos a escuelas técnicas y proyectos educativos; los equipos que no puedan recuperarse serán evaluados para aprovechar sus materiales y los residuos restantes se trasladarán a un centro de disposición final autorizado.