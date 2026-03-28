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Una investigación abre la puerta a un nuevo tratamiento combinado para un cáncer infantil incurable
ambición en salud

Mendoza quiere erradicar el cáncer de cuello uterino y así funcionaría el estudio

La provincia lanzó una campaña para ampliar el acceso al test de VPH, clave en la prevención del cáncer de cuello uterino.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, Mendoza impulsa una campaña para garantizar el acceso al test de VPH, una herramienta fundamental para detectar la enfermedad en etapas tempranas. La iniciativa (denominada “Un test – cero cáncer”) ya está en marcha y busca ampliar los controles en toda la provincia.

El estudio permite identificar la presencia del virus del papiloma humano, principal causante de este tipo de cáncer. Según explicó la especialista Claudia Perinetti, el objetivo es detectar lesiones precursoras antes de que evolucionen a un cuadro oncológico (es decir, cuando aún no hay síntomas visibles), lo que mejora notablemente las posibilidades de tratamiento.

En cuanto a quiénes deben realizarlo, el test está recomendado para mujeres de entre 30 y 65 años (franja en la que el riesgo comienza a ser más relevante). En caso de resultado positivo, el protocolo indica continuar con estudios complementarios como el Papanicolaou y la colposcopía para un diagnóstico más preciso.

Una de las principales ventajas del test es su efectividad. Tiene mayor sensibilidad que el Papanicolaou (lo que significa que detecta con mayor precisión los casos positivos), y si el resultado es negativo, los controles pueden espaciarse hasta cinco años, facilitando el seguimiento.

El acceso también es amplio: el test puede realizarse de manera gratuita en hospitales, centros de salud y postas sanitarias de Mendoza (especialmente para quienes no tienen cobertura médica), aunque también está disponible en el ámbito privado. Cada año, más de 4.700 mujeres son diagnosticadas en Argentina, lo que refuerza la importancia de este tipo de controles junto con la vacunación y los estudios periódicos.

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