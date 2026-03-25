Mendoza quiere eliminar el analfabetismo de las escuelas: comenzó el Censo de Fluidez Lectora

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha un nuevo operativo educativo que alcanzará a más de 315.000 alumnos de Mendoza, desde segundo grado de primaria hasta el último año del secundario. Se trata del quinto Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, una herramienta clave para medir el nivel de alfabetización en la provincia.

Durante la evaluación, cada estudiante deberá leer un texto en voz alta durante un minuto (mientras se mide la cantidad de palabras y la forma en que lo hace). A partir de ese ejercicio, se analiza no solo la velocidad de lectura, sino también la entonación y la claridad, elementos fundamentales para determinar el nivel de fluidez.

El objetivo central de este año es claro: lograr que menos del 10% de los alumnos se encuentren en un nivel crítico de lectura (una meta que marca un punto de inflexión en el sistema educativo). Según datos oficiales, en 2021 ese indicador alcanzaba el 40%, lo que muestra un avance significativo en los últimos años.

Los resultados del censo se conocerán en mayo y serán utilizados para diseñar estrategias específicas en cada escuela (a partir del análisis individual de los estudiantes y sus trayectorias). La intención es que cada institución pueda ajustar sus métodos de enseñanza según sus propias necesidades.

En paralelo, la DGE ya proyecta nuevas evaluaciones para lo que resta del año: habrá otro censo de lectura entre septiembre y octubre, y también se incorporarán mediciones en matemática desde sala de 5 años (como parte de un enfoque integral del aprendizaje).