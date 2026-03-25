Search
Instagram Facebook Twitter
clases
programa DGE

Mendoza quiere eliminar el analfabetismo de las escuelas: comenzó el Censo de Fluidez Lectora

Comenzó el quinto censo que alcanza a estudiantes de toda la provincia. El objetivo es reducir los niveles críticos de alfabetización.

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha un nuevo operativo educativo que alcanzará a más de 315.000 alumnos de Mendoza, desde segundo grado de primaria hasta el último año del secundario. Se trata del quinto Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, una herramienta clave para medir el nivel de alfabetización en la provincia.

Durante la evaluación, cada estudiante deberá leer un texto en voz alta durante un minuto (mientras se mide la cantidad de palabras y la forma en que lo hace). A partir de ese ejercicio, se analiza no solo la velocidad de lectura, sino también la entonación y la claridad, elementos fundamentales para determinar el nivel de fluidez.

El objetivo central de este año es claro: lograr que menos del 10% de los alumnos se encuentren en un nivel crítico de lectura (una meta que marca un punto de inflexión en el sistema educativo). Según datos oficiales, en 2021 ese indicador alcanzaba el 40%, lo que muestra un avance significativo en los últimos años.

Los resultados del censo se conocerán en mayo y serán utilizados para diseñar estrategias específicas en cada escuela (a partir del análisis individual de los estudiantes y sus trayectorias). La intención es que cada institución pueda ajustar sus métodos de enseñanza según sus propias necesidades.

En paralelo, la DGE ya proyecta nuevas evaluaciones para lo que resta del año: habrá otro censo de lectura entre septiembre y octubre, y también se incorporarán mediciones en matemática desde sala de 5 años (como parte de un enfoque integral del aprendizaje).

ETIQUETAS:

LecturaMendozaDGECenso

+ Noticias

programa DGE

Mendoza quiere eliminar el analfabetismo de las escuelas: comenzó el Censo de Fluidez Lectora

Por: Redacción NDI

Respaldo presidencial

Con Milei presente, Adorni expondrá en el Congreso el 29 de abril su gestión

Por: María Orozco

cónclave

Otra reunión más por el Paso Pehuenche: a qué vinieron funcionarios de Chile

Por: Ana San Martin

Acuerdos políticos

El Gobierno busca sostener apoyos y Santilli llega a Mendoza con agenda clave

Por: María Orozco

Informe del INDEC

El salario creció en enero, pero quedó por debajo de la inflación por quinto mes

Por: María Orozco

operativo ultra rápido

Una alerta internacional por abuso infantil terminó con un detenido en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter