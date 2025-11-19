Mendoza quiere acceder a créditos internacionales sin el permiso de la Nación

Mendoza volvió a marcar su posición en el plano federal. La provincia pidió que las jurisdicciones argentinas puedan acceder a créditos internacionales de manera directa, sin la autorización del Gobierno nacional, una exigencia que (según remarcan) permitiría reducir tiempos, simplificar trámites y acelerar inversiones productivas.

El reclamo fue planteado por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, durante la Jornada de Ministros de Desarrollo Productivo, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la CEPAL en Santiago de Chile. La discusión reunió a representantes de 15 provincias que analizaron nuevos mecanismos de financiamiento, logística y energía.

Vargas Arizu fue contundente: “Las provincias que ordenamos nuestras cuentas podemos acceder a créditos blandos, pero seguimos dependiendo de la autorización de Nación, lo que genera demoras innecesarias.” Mendoza, de hecho, espera la aprobación nacional para avanzar con dos préstamos del BID y la CAF por 160 millones de dólares, fondos destinados a infraestructura y desarrollo estratégico.

Otro punto clave del debate fue la propuesta de crear un Banco de Proyectos, una plataforma donde cada provincia cargue iniciativas para ser evaluadas por los organismos multilaterales. Sin embargo, estas entidades solicitaron que la cartera incluya también proyectos del sector privado.

Rodolfo Vargas Arizú, el ministro de producción de Mendoza.

Para el ministro mendocino, esto implica un desafío: “Tenemos proyectos mineros, energéticos y de infraestructura listos, pero para que el sector privado se involucre en propuestas a 30 o 50 años, necesitamos estabilidad macroeconómica por un período prolongado.” Según explicó, sin previsibilidad es difícil atraer capital privado a inversiones de largo plazo.

Durante la jornada, los representantes provinciales coincidieron en la necesidad de fortalecer la planificación territorial, reducir asimetrías regionales y promover una agenda productiva de largo plazo. El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó la importancia del trabajo mancomunado: “El desarrollo argentino requiere cooperar y compartir saberes distribuidos en todo el territorio.”

Los especialistas de organismos como la FAO, CAF, BID, GIZ y CORFO aportaron miradas técnicas sobre competitividad, innovación y desarrollo sostenible, subrayando que el acceso al financiamiento es uno de los motores centrales para transformar la matriz productiva del país.

Las conclusiones finales remarcaron la urgencia de sostener espacios de diálogo interprovincial, robustecer las políticas productivas locales y avanzar hacia una hoja de ruta federal que permita atraer inversiones, modernizar infraestructuras y mejorar la capacidad tecnológica de las provincias.