Mendoza quedó última en el ranking nacional de salarios docentes: cuánto cobran los maestros

Un nuevo informe nacional puso el foco sobre los salarios docentes de Mendoza. Según el relevamiento correspondiente a junio de 2026, la provincia quedó en el último puesto entre las 24 jurisdicciones del país para el cargo utilizado como referencia.

El dato surge del Informe Indicativo del Salario Docente elaborado por la Secretaría de Educación de la Nación, que utiliza un mismo cargo testigo para realizar la comparación: Maestro de Grado de Jornada Simple con 10 años de antigüedad (MG10).

Para ese caso, Mendoza registró un salario bruto de $935.449,89, el más bajo del país.

El promedio ponderado nacional, en tanto, alcanzó los $1.308.651, por lo que el salario tomado como referencia en Mendoza quedó aproximadamente $373.200 por debajo de la media argentina.

Mendoza, lejos de los salarios docentes más altos

En el extremo opuesto del ranking aparece Neuquén, donde el salario bruto informado para el mismo cargo alcanzó los $2.521.569,91.

Esto representa una diferencia de más de $1,58 millones respecto de Mendoza. En términos nominales, el salario utilizado como referencia en Neuquén equivale a aproximadamente 2,7 veces el registrado en la provincia.

Luego aparecen Santiago del Estero, con $1.893.191; Santa Cruz, con $1.872.714; Tierra del Fuego, con $1.612.133; y Córdoba, con $1.612.064.

En la parte inferior del listado, antes de Mendoza, quedaron Misiones, con $988.279; La Rioja, con $1.039.879; y Catamarca, con $1.043.648.

Cómo quedó Mendoza frente a San Juan y San Luis

La comparación dentro de Cuyo también muestra una diferencia significativa.

San Juan quedó en el puesto 9 del país, con un salario bruto de $1.418.350 para el cargo testigo, mientras que San Luis ocupó el puesto 17, con $1.167.209.

Mendoza, con sus $935.449, quedó en el puesto 24.

De esta manera, un maestro mendocino utilizado como referencia en el informe registra $482.900 menos que uno de San Juan y $231.759 menos que uno de San Luis.

Qué salario está comparando el informe

El ranking requiere una aclaración. Los números no representan lo que cobran todos los docentes mendocinos, sino que se utiliza un cargo determinado para poder comparar las distintas provincias bajo un criterio común.

El parámetro es un maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad y se toma en cuenta el salario bruto, no el sueldo de bolsillo.

Además, la comparación no contempla necesariamente todos los adicionales específicos que existen en cada provincia.

En Mendoza, por ejemplo, componentes como el Ítem Aula, Arraigo y otros incentivos pueden elevar el ingreso de determinados trabajadores de la educación.

Según los datos difundidos, durante junio un docente mendocino con 10 años de antigüedad que reuniera las condiciones para cobrar Ítem Aula y Arraigo podía alcanzar $1.069.997 de bolsillo.

Sin embargo, esos adicionales tienen requisitos específicos y no son percibidos por la totalidad de los docentes, razón por la cual no reemplazan el indicador utilizado para elaborar la comparación nacional.

El informe tampoco mide el poder adquisitivo real en cada provincia. El costo de vida, los alquileres, servicios y transporte varían significativamente entre las distintas regiones.

Aun con esas salvedades, el resultado del indicador nacional es contundente: para el cargo testigo analizado en junio de 2026, Mendoza quedó en el puesto 24 y registró el salario bruto más bajo del país.