Mendoza quedó segunda a nivel nacional en gestión habitacional, según un informe especializado

Mendoza se posicionó como el segundo distrito del país con mejor gestión habitacional en 2025, de acuerdo al Informe 2025 elaborado por la Fundación Tejido Urbano. El ranking nacional es encabezado por la provincia de Buenos Aires y refleja el desempeño de las jurisdicciones en materia de entrega de viviendas, soluciones habitacionales y escrituraciones.

Según el documento, durante el último año se entregaron 12.768 viviendas en todo el país, se concretaron 15.576 soluciones habitacionales y se otorgaron 31.041 escrituras. En ese contexto, el informe señala que la política habitacional argentina se sostiene principalmente a partir de estrategias provinciales diferenciadas, frente a un escenario económico complejo a nivel nacional.

En el caso de Mendoza, el relevamiento indica que en 2025 se ejecutaron 2.129 soluciones habitacionales, de las cuales 1.560 correspondieron a viviendas nuevas, con una fuerte concentración de la inversión en los departamentos de Godoy Cruz, San Martín y Guaymallén.

El informe identifica tres ejes centrales que explican el posicionamiento de la provincia. Por un lado, la implementación de la Ley 9632, que permitió actualizar el marco normativo de regularización dominial y avanzar en la escrituración de 76 barrios del IPV que mantenían situaciones administrativas pendientes. A esto se suma un modelo de financiamiento mixto con ahorro previo, que posibilitó sostener el ritmo de entregas pese a las restricciones económicas. Finalmente, se destaca la articulación con los municipios, clave para agilizar la detección de demanda y la ejecución de las obras.

Otro punto relevante del informe es el uso de los recursos nacionales. A nivel país, las provincias recibieron fondos del FONAVI por $552.131,6 millones, equivalentes a una capacidad teórica de construcción de 11.224 viviendas, aunque se entregaron más de 12.400. Mendoza integra el grupo de provincias que superó ampliamente esa proyección: mientras los fondos asignados alcanzaban para financiar 454 viviendas, se entregaron 1.317, cubriendo la diferencia mediante recupero de cartera, fideicomisos y partidas presupuestarias propias.

En paralelo, el informe también analiza el mercado hipotecario. Mendoza forma parte del denominado “segundo escalón” de provincias con mayor dinamismo inmobiliario, con 1.909 altas hipotecarias registradas en el último año, junto a distritos como Córdoba y Santa Fe. El mayor volumen se concentra en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Este movimiento, según Tejido Urbano, se explica por el rol del Banco Nación en la otorgación de créditos y por la participación de la banca privada, que encuentra en Mendoza un mercado activo y políticas de suelo definidas que favorecen el acceso al financiamiento.