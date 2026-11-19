Mendoza quedó fuera del grupo de provincias con mayor transparencia fiscal de Argentina, según un nuevo relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El informe evaluó el acceso a la información sobre el manejo de los recursos públicos y ubicó a la provincia en el segundo escalón del ranking nacional.

El estudio, elaborado a partir de datos relevados al 30 de septiembre de 2026, otorgó a Mendoza 80 puntos sobre 100, una calificación considerada de cumplimiento alto, aunque por debajo de las seis provincias que alcanzaron el puntaje máximo.

El dato que diferencia a Mendoza de otras jurisdicciones de su grupo es que registró demoras en la publicación de información fiscal, mientras que las restantes cumplieron los plazos generales, con excepción de los datos vinculados con sus plantas de personal.

Mendoza, por debajo de seis provincias en transparencia fiscal

El ranking fue elaborado mediante el análisis de la información disponible en las páginas oficiales de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Santa Fe encabezaron la clasificación con 100 puntos, al presentar toda la documentación exigida dentro de los plazos establecidos.

En el segundo grupo quedaron Mendoza, CABA, Jujuy, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Chaco y Tucumán.

Sin embargo, mientras las otras siete jurisdicciones obtuvieron 90 puntos, Mendoza alcanzó 80, lo que la dejó en el último escalón dentro de las provincias consideradas de cumplimiento alto.

Qué mide el ranking de transparencia fiscal

El relevamiento analiza si los gobiernos ponen a disposición de los ciudadanos información sobre sus cuentas públicas, entre ellas los presupuestos, la ejecución de gastos, el endeudamiento y la planta de personal.

La evaluación no determina si una provincia administra correctamente sus recursos, sino qué información publica y si cumple con los plazos legales para hacerlo.

En el caso de Mendoza, el resultado refleja un nivel alto de cumplimiento, pero también deja en evidencia aspectos pendientes en materia de acceso oportuno a los datos públicos.

Las provincias con menor transparencia fiscal

En el tercer grupo, considerado de cumplimiento intermedio, quedaron Buenos Aires, Catamarca y Misiones, con 70 puntos.

Por su parte, Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Río Negro y Santiago del Estero integraron el grupo de bajo cumplimiento, con calificaciones de entre 15 y 60 puntos.

El informe forma parte del nuevo Nodo de Información Provincial de ASAP, una herramienta destinada a facilitar el acceso ciudadano a los datos fiscales y promover una mayor transparencia en la administración pública.