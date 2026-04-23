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Mendoza quedó fuera de las alertas sanitarias mientras crecen enfermedades en el resto del país

El último reporte trae una noticia alentadora para Mendoza. Sin embargo, el panorama en el resto del país enciende señales de preocupación.

El más reciente Boletín Epidemiológico Nacional dejó un dato clave: Mendoza no figura entre las provincias con brotes ni alertas sanitarias relevantes (según el corte hasta la semana epidemiológica 14 de 2026). En un contexto nacional complejo, la provincia logra mantenerse fuera de los niveles críticos que sí afectan a otras jurisdicciones.

Este escenario se refleja con claridad en enfermedades transmitidas por mosquitos. Mientras en el norte del país aumentan los casos de dengue y chikungunya, Mendoza registra apenas notificaciones sin confirmaciones (con baja presencia del mosquito vector y condiciones climáticas menos favorables para su propagación). La región de Cuyo, en general, muestra una circulación mucho más contenida en comparación con el NOA y el NEA.

Algo similar ocurre con las infecciones respiratorias. Aunque existe circulación viral, la provincia no aparece entre los principales focos de influenza a nivel nacional (según datos de vigilancia genómica), lo que refuerza la idea de un escenario sanitario relativamente controlado en el territorio mendocino.

El contraste con el resto del país, sin embargo, es contundente. La tos convulsa muestra un aumento alarmante, con más de nueve veces los casos habituales, mientras que enfermedades como la sífilis también registran fuertes subas (especialmente en embarazadas y población general). A esto se suman incrementos en leptospirosis, accidentes potencialmente rábicos y eventos asociados a factores sociales y ambientales.

En ese marco, el informe también advierte sobre otros indicadores sensibles. Las intoxicaciones por monóxido de carbono casi se triplicaron y los intentos de suicidio muestran una tendencia en alza (en un contexto de múltiples factores sociales que inciden en la salud pública). Así, aunque Mendoza hoy “zafa” de las alertas, el panorama nacional obliga a sostener la vigilancia y no bajar la guardia.

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