Mendoza quedó entre las tres provincias con más casos de una nueva variante de gripe

Aunque Argentina atraviesa un período con baja circulación general de virus respiratorios, Mendoza volvió a quedar en el centro del mapa epidemiológico nacional por la detección de una variante específica de gripe.

Según los últimos reportes sanitarios, la provincia confirmó nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) de Influenza A(H3N2) tras estudios de secuenciación genómica realizados en el marco de la vigilancia epidemiológica.

Con estas detecciones, Mendoza alcanzó los 11 contagios confirmados de esta variante, lo que la posiciona entre las jurisdicciones con mayor presencia de este subclado en Argentina.

En el ranking nacional, la provincia comparte el segundo lugar con Buenos Aires, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza la lista con 13 casos registrados hasta el momento.

A nivel país, los especialistas señalaron que la actividad de virus respiratorios se mantiene baja en este período interestacional. Durante la última semana, los informes oficiales detectaron muy pocos casos de COVID-19 e influenza en pacientes ambulatorios, y las internaciones por estas enfermedades, así como por Virus Sincicial Respiratorio, se mantuvieron en niveles mínimos.

Otras enfermedades bajo vigilancia

El Boletín Epidemiológico Nacional también informó sobre el seguimiento de otras enfermedades infecciosas. En el caso de la coqueluche, se contabilizaron 203 casos confirmados en lo que va de 2026, una cifra superior a la de años anteriores, aunque vinculada al aumento de contagios que ya se había registrado durante 2025.

Respecto a otras patologías, el dengue presenta actualmente un escenario de bajo riesgo con 21 casos en la temporada, mientras que el hantavirus encendió alertas al superar el umbral de brote con 86 casos acumulados en el país.

No obstante, el informe aclaró que ninguna de las últimas notificaciones de dengue ni hantavirus se registró en territorio mendocino, por lo que la situación local continúa bajo monitoreo sanitario permanente.