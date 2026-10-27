Mendoza quedó entre las provincias con mayor caída del empleo formal en julio

Mendoza registró en julio una de las caídas mensuales más pronunciadas del empleo formal en Argentina. La cantidad de trabajadores registrados se redujo un 0,7%, un retroceso que ubicó a la provincia entre las más afectadas del país. A nivel nacional, el mercado laboral formal acumula catorce meses consecutivos a la baja.

Desde fines de 2023, la Argentina perdió 370.000 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.

El relevamiento ubicó el total del empleo formal en 9,93 millones de personas con cobertura social. La mayor parte de la caída se concentró en el sector privado, que continúa reduciendo sus plantillas.

Desde 2023, el empleo privado argentino perdió 266.000 puestos

Durante julio, las empresas privadas registraron una disminución de 12.700 trabajadores, equivalente a una baja mensual del 0,2%. Con ese retroceso, el sector quedó con unos 6,1 millones de asalariados registrados.

La comparación con noviembre de 2023 muestra una pérdida acumulada de 266.000 empleos privados, un descenso del 4,2%. El informe también advierte que la masa salarial registrada del sector volvió a niveles similares a los de mayo de 2014.

La evolución del empleo contrasta con la actividad económica general: mientras esta última acumuló un crecimiento del 2,2% desde fines de 2023, la ocupación registrada en el sector privado cayó más de cuatro puntos porcentuales.

Mendoza, entre las provincias más afectadas

En julio, el empleo formal retrocedió en 17 provincias. Mendoza y Corrientes compartieron una caída del 0,7%, mientras que Santa Cruz encabezó las bajas, con un descenso del 0,9%.

En el otro extremo, Neuquén y Río Negro fueron las únicas provincias con más asalariados registrados que en 2023. Sus plantillas crecieron un 8,9% y un 3,5%, respectivamente, en un contexto de inversiones vinculadas con la actividad energética.

Por cantidad de puestos perdidos, la provincia de Buenos Aires concentró dos tercios de la caída nacional, según el relevamiento.

Cabe resaltar que la contracción tampoco se distribuyó de manera uniforme entre las actividades económicas: ocho de los trece sectores privados analizados redujeron sus plantillas. La construcción tuvo la mayor caída relativa, con un 0,6%, mientras que comercio e industria explicaron la mayor cantidad de despidos directos.

Cayó el salario mínimo, pero tuvo una leve mejora en el sector privado

El retroceso del empleo formal coincidió con la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En septiembre, el haber mínimo se ubicó en $383.800 nominales y, según el informe, acumuló una caída real del 40,8% desde noviembre de 2023.

El estudio señala que el salario mínimo real se encuentra por debajo de los niveles registrados durante la crisis de 2001 y representa apenas un tercio del valor máximo alcanzado en 2011.

En cambio, la remuneración promedio de los trabajadores privados registrados mostró una mejora real del 1,3% en agosto. El salario medio llegó a $2.303.686 nominales, una cifra levemente superior a la registrada antes del cambio de ciclo económico iniciado a fines de 2023.

El informe completo