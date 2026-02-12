Mendoza quedó entre las provincias con más casos de gripe H3N2 en enero

Mendoza se ubicó entre las jurisdicciones con mayor cantidad de casos confirmados de gripe A (H3N2) durante enero, de acuerdo con los datos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud. Con ocho diagnósticos confirmados hacia fines de mes, la provincia compartió el primer lugar del registro con Santa Cruz.

Si bien el total de casos a nivel país no es elevado, los informes oficiales muestran que la curva de contagios creció semana a semana durante enero. En la primera semana del año se habían confirmado 28 casos desde fines de diciembre; luego la cifra ascendió a 44, más tarde a 47 y finalmente cerró el mes con 53 casos distribuidos en 17 provincias.

En ese contexto, Mendoza concentró la mayor cantidad de diagnósticos junto a Santa Cruz, incluso por encima de distritos con mayor densidad poblacional como Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El dato no implica un escenario alarmante, pero sí llamó la atención por la concentración de casos en el inicio del año.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la H3N2 es una de las variantes de gripe A actualmente en circulación y que se encuentra bajo monitoreo epidemiológico. Hasta el momento, no se detectó que provoque cuadros más graves de lo habitual ni un incremento inusual de internaciones. Durante enero se registraron hospitalizaciones en distintas provincias, aunque sin complicaciones severas asociadas a esta cepa.

Frente a este panorama, la cartera sanitaria reiteró la importancia de la vacunación antigripal en los grupos de riesgo —personas mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas— y recordó medidas preventivas básicas como evitar la automedicación, consultar ante fiebre alta y síntomas respiratorios, mantener la higiene de manos y ventilar los ambientes.

El escenario de enero muestra una circulación baja de virus respiratorios en general, pero con un incremento paulatino de la gripe H3N2, tendencia que las autoridades sanitarias continúan siguiendo de cerca.