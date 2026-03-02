Mendoza quedó entre las 10 provincias con mayor gasto en supermercados

Mendoza volvió a quedar en el centro del mapa económico nacional. Según el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente a diciembre de 2025, la provincia integra el grupo de las diez con mayor gasto per cápita en supermercados, superando con amplitud la media nacional.

El promedio del país se ubicó en $58.898 por habitante, pero las diferencias territoriales son marcadas. En el extremo superior del ranking aparece Neuquén, con $187.689 por persona, seguida por Tierra del Fuego ($186.232) y Santa Cruz ($171.931). También figuran entre las más altas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias patagónicas, todas con tickets promedio de seis cifras.

En ese contexto, Mendoza se posiciona por encima del promedio nacional y dentro del lote de jurisdicciones donde el consumo en góndola es más elevado. Si bien no alcanza los niveles del sur argentino, el dato la ubica claramente en la franja alta del país.

El patrón general muestra que en provincias con salarios promedio más altos y estructuras de costos más complejas —particularmente por logística y transporte— el gasto en supermercados tiende a ser mayor. Sin embargo, el informe también deja en evidencia una fuerte desigualdad territorial.

La comparación con el Norte Grande resulta elocuente. Santiago del Estero registró en diciembre un gasto promedio de apenas $16.068 por persona. La brecha con Neuquén supera los $170.000 mensuales por habitante, un contraste que grafica la disparidad en el consumo formal entre regiones.

Otras provincias con los niveles más bajo fueron:

Chaco ($19.010),

Tucumán ($21.082),

Formosa ($21.381),

Misiones ($22.428) y

Corrientes ($25.756).

El informe del Indec también aporta otro dato relevante: en todo el país fueron relevados 3.151 supermercados, con fuerte concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el interior, Mendoza cuenta con 169 bocas de expendio, lo que la posiciona entre las provincias con mayor presencia de grandes cadenas, solo por detrás de distritos más poblados como Córdoba y Santa Fe.

La cantidad de supermercados responde principalmente a la densidad poblacional y al tamaño del mercado. No obstante, el hecho de que Mendoza figure entre las diez provincias con tickets más altos vuelve a poner el foco sobre el costo de vida local, en un escenario donde los ingresos no siempre evolucionan al mismo ritmo que los precios.