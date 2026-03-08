Mendoza: proponen el uso de Inteligencia Artificial para prevenir desastres naturales

La diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Alerta Temprana con Inteligencia Artificial (SATA-IA Mendoza).

La iniciativa surge en un contexto donde la crisis climática y la ubicación geográfica de la provincia exigen respuestas más rápidas y precisas. Mendoza no solo es una zona de alta sismicidad —con el recuerdo del destructivo terremoto de 1861 aún presente en su historia urbana— sino que también enfrenta constantes amenazas de aluviones, incendios forestales y contingencias hidrometeorológicas.

El proyecto busca integrar algoritmos de aprendizaje profundo y procesamiento de datos en tiempo real a la estructura de Defensa Civil. El objetivo no es reemplazar el factor humano, sino potenciarlo: según informes recientes de la OCDE (2025), la IA permite anticipar eventos críticos con un margen de error significativamente menor que los sistemas estadísticos tradicionales.

“La inteligencia artificial ha transformado radicalmente la capacidad de los sistemas de alerta temprana en todo el mundo”, sostiene el proyecto en sus fundamentos, subrayando que el tiempo de anticipación es la variable clave para salvar vidas.

Los ejes centrales de la ley

El artículo 2° de la propuesta detalla las finalidades que perseguirá este nuevo sistema, destacando:

Reducción de daños: Minimizar la pérdida de vidas y el impacto económico mediante modelos predictivos.

Cobertura total: Garantizar que las alertas lleguen de forma efectiva a comunidades rurales, zonas de montaña y sectores vulnerables que suelen quedar aislados.

Aprendizaje continuo: El sistema no solo emitirá alertas, sino que generará y preservará una base de datos histórica para “entrenar” a la IA, permitiéndole ser más precisa con cada evento registrado.

Coordinación inteligente: Optimizar la comunicación entre organismos municipales, provinciales y nacionales para una respuesta logística eficiente.

Un escudo tecnológico para el desierto

Mendoza posee oasis densamente poblados que conviven con cuencas de montaña de alto riesgo aluvional. El SATA-IA se propone como una herramienta capaz de analizar variables complejas en segundos, enviando alertas específicas antes de que el desastre impacte en los centros urbanos.

De aprobarse, Mendoza se posicionaría como pionera en la región en el uso de tecnología de cuarta generación para la protección civil, transformando la gestión de emergencias de un modelo reactivo a uno predictivo y preventivo.