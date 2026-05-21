Mendoza propone un recorrido único por sus cafeterías con el nuevo “Tour del Cafecito”

La Ciudad de Mendoza presentó una nueva propuesta turística y gastronómica destinada a vecinos y visitantes: el “Tour del Cafecito”, una experiencia que invita a recorrer distintas cafeterías de la capital mendocina para descubrir sabores, historias y espacios que forman parte de la identidad mendocina.

La actividad se llevará a cabo el sábado 30 de mayo desde las 17.30 y tendrá como punto de encuentro el corpóreo “Amo Mendoza”, ubicado en plaza Independencia. Desde allí, los participantes podrán elegir entre realizar el recorrido de manera peatonal o en bicicleta, según disponibilidad.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte crecimiento de la cultura cafetera en Mendoza, donde las cafeterías se consolidaron en los últimos años como espacios de encuentro, recreación y referencia social tanto para mendocinos como para turistas. Con esta propuesta, el municipio busca visibilizar la diversidad de cafés tradicionales y de especialidad que forman parte de la oferta gastronómica de la Ciudad.

El recorrido en bicicleta incluirá paradas en Mucho Café, Paloma Bakery, Moka & Xocolatl y Ganache. En tanto, los circuitos peatonales abarcarán distintas zonas de la Ciudad y sumarán locales como Fran, Olivia Pastelería y Café, El Cafetín del Centro, Via Civit, Essenza, Santa Cafetería, Una Pausita Mendocina, Mushi, La Madriguera, Ethiopia, Delis, Mulato y 7.30 Café, entre otros.

Cada grupo contará con cupos limitados y estará acompañado por guías del municipio, quienes compartirán historias y curiosidades de los espacios visitados. Entradas disponibles por Entradaweb.