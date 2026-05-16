Mendoza presidirá dos sectores claves para el sector energético nacional: los detalles

Mauricio Pinti Clop, gerente general de Empresa Mendocina de Energía, y a Cristian Azar, presidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico, fueron designados al frente de organismos nacionales estratégicos vinculados al sector energético argentino. Es la primera vez que Mendoza ocupará simultáneamente la conducción de ambas entidades nacionales.

Según se dio a conocer, Pinti Clop fue nombrado presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME), mientras que Azar encabezará la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos de la República Argentina (ADERE).

Alfredo Cornejo y Jimena Latorre recibieron a Mauricio Pinti Clop y Cristian Azar (Foto: Gobierno de Mendoza).

Las designaciones se producen luego de que Mendoza inaugurara el Parque Solar El Quemado, evento al que asistió Horacip Marín, CEO de YPF, y el jefe de Gabinete Nacional, Manuel Adorni. Con la incorporación del parque solar, la provincia logró superar los 700 megavatios de energía solar instalada.

Qué es la CACME y qué rol cumple

El Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía es el vínculo local del World Energy Council, una de las principales organizaciones energéticas a nivel global.

El organismo reúne a empresas públicas y privadas, universidades y actores técnicos del sector con el objetivo de promover la seguridad energética, la sostenibilidad, la competitividad y la transición hacia matrices más limpias.

Cabe resaltar que el mendocino Mauricio Pinti Clop fue designado durante una asamblea realizada en la sede de YPF y ejercerá la presidencia durante el período 2026-2028.

ADERE y un nombramiento histórico para la provincia

Por su parte, Cristian Azar se convirtió en el primer mendocino en presidir ADERE, entidad integrada por entes reguladores eléctricos provinciales de todo el país. La elección se concretó en la Ciudad de Buenos Aires con participación de representantes de 19 provincias.

Azar aseguró que la designación “pone en valor el trabajo que viene realizando el EPRE” y remarcó que representa una oportunidad para “fortalecer el federalismo regulatorio”.

La función principal del organismo es coordinar políticas regulatorias, fortalecer criterios técnicos comunes y mejorar los sistemas de control y calidad del servicio eléctrico.