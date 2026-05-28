Mendoza presentó nuevas líneas de crédito para fortalecer al sector agrícola-industrial

El Ministerio de Producción de Mendoza oficializó un acuerdo con Banco Credicoop para poner en marcha tres nuevas líneas de crédito destinadas exclusivamente a MiPyMEs y pequeños productores agrícolas de la provincia. El objetivo central del programa es facilitar el acceso al financiamiento con tasas competitivas y plazos extendidos, en un contexto económico complejo para el sector productivo.

La primera herramienta está orientada al capital de trabajo y permitirá financiar gastos operativos, compra de insumos y necesidades corrientes de las empresas. Esta línea ofrece plazos de hasta 12 meses y una tasa fija del 29% anual, que puede reducirse al 27% para quienes accedan con aval de Cuyo Aval SGR. El beneficio alcanza a pymes de todos los rubros y a pequeños productores vinculados principalmente a actividades como la vitivinicultura, la frutihorticultura y la olivicultura.

En paralelo, el programa contempla una segunda línea enfocada en inversión productiva y mejoras tecnológicas. Los fondos podrán destinarse a proyectos de eficiencia hídrica y energética, compra de maquinaria o colocación de malla antigranizo. En este caso, el financiamiento podrá cubrir hasta el 100% de la inversión sin IVA y contar con plazos de hasta 60 meses, con opciones de tasa fija o variable según las condiciones elegidas y el tipo de garantía presentada.

La tercera alternativa busca incentivar la renovación de bienes de capital mediante acuerdos específicos con proveedores de equipamiento. El banco financiará hasta el 80% del valor de los activos productivos y ofrecerá distintos esquemas de tasas según el plazo seleccionado. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la medida apunta a fortalecer la competitividad de las empresas mendocinas y brindar herramientas concretas para sostener la actividad económica en sectores clave de la provincia.