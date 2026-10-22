Mendoza presenta una variada agenda cultural para disfrutar el fin de semana

La provincia de Mendoza ofrece nuevas alternativas para disfrutar de la cultura durante el fin de semana. La agenda incluye espectáculos teatrales, conciertos, actividades musicales y propuestas artísticas para distintos públicos, con presentaciones en salas y espacios culturales de la provincia.

La programación, organizada por la Subsecretaría de Cultura, busca acercar distintas expresiones artísticas a los mendocinos y promover el encuentro con artistas locales y propuestas de diferentes disciplinas.

Programación

Jueves 22 de octubre

Unidos por el rock

20H. Música. Con las presentaciones de Ástor F. C., tributo a Las Pelotas, y Jessicos, tributo a Babasónicos.

Las entradas se encuentran disponibles en www.entradaweb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Tito Francia (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Primer Festival de Coros de Niños y Niñas

20H. Una noche dedicada al canto compartido, organizada por ADICORA Filial Mendoza. La propuesta tiene como objetivo principal promover la experiencia coral en la infancia, generar un espacio de intercambio y encuentro entre diferentes coros infantiles de la región, y acercar a las familias y a toda la comunidad el valioso trabajo musical que niñas y niños realizan semana a semana.

Entrada gratuita

Espacio Cultural Julio Le Parc. Sala Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Mendoza)

Segunda fecha de Latitud Coral

20H. Bajo el lema “Un mapa de voces que conecta territorios”, el concierto se enmarca en el Primer Ciclo Internacional de Coros – Adicora Mendoza.

En esta segunda edición, el público podrá disfrutar de la presentación de los coros mendocinos Guaymallén Coral, dirigido por Javier Rodríguez; Fusión Vocal Mendoza, bajo la dirección de Mauricio Zinna; y el Coro de Amicana, dirigido por el licenciado Simón Abecasis. Como invitado internacional, llegará desde los Países Bajos el STAMPIJ Chamber Choir, dirigido por Hans Tijssen, para compartir su propuesta artística y sumar nuevas voces a este mapa coral que trasciende fronteras.

Entrada gratuita

Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura de la provincia (Av. España esquina Gutiérrez de la Ciudad de Mendoza)

Obra Prohibido suicidarse en primavera

21H. Teatro. La puesta de la compañía Los Salieris de Chaplin integra actuación, música en vivo, iluminación y recursos audiovisuales, construyendo una experiencia escénica contemporánea que conserva la profundidad y el espíritu humanista del texto original.

Entradas disponibles por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Viernes 23 de octubre

Taller de tango y milonga

De 16 a 19H. El taller es gratuito y está destinado a jóvenes y adultos, sin límite de edad. Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la biblioteca, en el horario del taller. Cabe destacar que la actividad cuenta con cupos limitados.

Participación gratuita

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

Muestra fotográfica Anatomía intangible

19.30H. Artes visuales. Una muestra de fotografía artística y documental de Char Di Césare que invita a reflexionar sobre la discapacidad desde una perspectiva en primera persona. La propuesta reúne diez fotografías de autorretrato y una imagen de su columna vertebral para cuestionar las formas en que los cuerpos con discapacidad son percibidos, representados y habitados dentro de la sociedad.

Entrada gratuita.

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Charly Cumple. Muestra de Juan Rivière

20.30H. Artes visuales. El artista plástico argentino Juan Rivière presenta una exposición dedicada a Charly García. La inauguración coincide con el aniversario del nacimiento del músico y propone un recorrido por distintas imágenes, épocas y facetas de García a través del retrato pictórico.

Entrada gratuita

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Concierto de Abono 11 – Temporada 2026 – Orquesta Filarmónica de Mendoza

21H. Abono 11 – Mareas del Drama Eterno Aniversario OFM – Richard Wagner

Director: M° Sebastiano De Filippi

Solista invitado: Leonardo Estévez, barítono

Entradas por www.entradaweb.com

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

Memorias para llevar

21H. Danza y teatro. Boulevard Estudio de Danza presenta una obra de danza teatro dirigida y creada coreográficamente por Antonella Aballay.

Entradas disponibles por EntradaWeb.com

Sala Vilma Rúpolo | Espacio Cultural Julio Le Parc(Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Tablao flamenco

21H. La propuesta reunirá a bailarines de distintos niveles de formación, desde principiantes hasta profesionales, en una noche dedicada al arte flamenco, sus ritmos y expresiones. La dirección estará a cargo de Virginia Quevedo, del estudio Alborea, y Gabriela Della Savia, de De Aquí, De Allá, quienes también subirán al escenario. El espectáculo contará con Carina Beysa en voz, Diego Romero en guitarra y Leo Landa en percusión.

Las entradas están a la venta a través de Entradaweb.com

Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc.

Sábado 24 de octubre

Taller de reels para principiantes

10H. Un taller presencial y práctico de Trama, para emprendedores que quieren aprender a crear sus propios Reels usando el celular y buenas ideas. Al terminar, te llevás más que un reel: un método para seguir creando contenido por tu cuenta.

Cupos limitados: 20 personas

Inscripciones y más información: 2616117006

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

“La luz y el cosmos”

19H. Recorrido por el universo acompañado por la obra de Ana Kozel.

Entrada gratuita.

Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel (Av. Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza)

Concierto coral en la Sala Elina Alba

19.30H. Canto. Una velada especial que reunirá a dos ensambles vocales con destacada trayectoria, el grupo cordobés Aglepta, junto al ensamble local Vox Prima, brindarán un concierto que promete cautivar por su maestría artística.

Entrada gratuita

Sala Elina Alba (Gutiérrez 204, Ciudad de Mendoza)

Homenaje Baglietto Vitale

21H. Música. Power AMP presenta «Homenaje Baglietto Vitale»

Un recorrido por algunas de sus más queridas interpretaciones, en un show imperdible para homenajear a dos de los grandes músicos de nuestro país.

Entradas disponibles por Entradaweb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Loretta Bender presenta Fragmentos del ser

21H. Música. El espectáculo marcará la primera presentación en vivo de la nueva formación del grupo, en una puesta que propone ampliar la experiencia musical a través de imágenes y recursos audiovisuales.

Entradas disponibles por EntradaWeb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Im.Pulso Caída y color – Elementales Seres

21H. a cargo de la compañía Elementales Seres, proveniente de Merlo, San Luis. Interpretada en escena por tres mujeres, la obra es el resultado de un riguroso proceso de investigación en torno a cómo el entorno, el contexto y el espacio físico condicionan y modifican nuestros actos, la forma en que nos movemos, nos vinculamos y existimos.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y entrada general de $15.000 por Entradaweb.com.

Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Homenaje Fundación por el Arte

21.30H. Danza. La Fundación por el Arte sube a escena para celebrar su historia en una función especial que abraza la riqueza y diversidad del movimiento. Clásico, contemporáneo, danzas españolas, folklore y ritmos urbanos se entrelazan en un espectáculo vibrante que homenajea a las generaciones de estudiantes, egresados y maestros que transitaron la institución desde sus inicios en 1998.

Entradas disponibles por EntradaWeb.com

Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

Domingo 25 de octubre

Spring Fashion

18.30H. Llega una tarde única que combina desfiles de alta costura e indumentaria en pasarela, performances de danza, música en vivo, sorteos interactivos y espacios diseñados para inspirarte.

Entradas por Entradaweb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).