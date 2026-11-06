Mendoza presenta una agenda cultural con propuestas para disfrutar durante el fin de semana

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza presentó una nueva agenda de actividades para el fin de semana, con opciones destinadas a distintos públicos y edades. La programación incluye espectáculos musicales, obras teatrales, encuentros de danza y exposiciones en diferentes espacios culturales de la provincia.

Entre las propuestas se destacan una celebración de los cinco años de la Jam de Jazz, un espectáculo de danza inspirado en grandes figuras del teatro musical y presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. También habrá actividades vinculadas al tango, el teatro de sombras y la música latinoamericana.

Agenda de actividades

Viernes 6 de noviembre

16 a 19: Taller de Tango y milonga. Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza). Actividad gratuita.

21: Icónicas, leyendas del teatro musical. Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

21: El fin y el principio. Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

21.30: La Jam de Jazz celebra 5 años de música en vivo. Sala Ernesto Suárez, Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Sábado 7 de noviembre

16 a 20.30: Seminarios de milonga «El arranque». Espacio Contemporáneo de Arte Sur – Enrique Sobisch (Km 0, San Rafael). Informes e inscripciones: 2604-625222 y 2604-571167.

20.30: Saludos, yo. Sala Ernesto Suárez, Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

21: La voz del aire – Orquesta Filarmónica de Mendoza. Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).

21: Arquero Mareador. Sala Vilma Rúpolo, Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

21: Dosis 87 M. Sala Armando Tejada Gómez, Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Domingo 8 de noviembre

19: Noche de boleros – Catalina y las Bordonas de Oro. Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).

21: Una libra de carne. Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Muestras vigentes en los espacios culturales

Además de los espectáculos programados, los espacios culturales de Mendoza mantienen abiertas distintas exposiciones para quienes quieran recorrer las propuestas artísticas durante el fin de semana.

Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli

Charly absoluto, de REP.

Oktubre, a 40 años, de Rocambole.

La montaña en el mar, de Mauro Cano.

Lo íntimo de lo humano, de Magdalena Benegas.

Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel

Colección Carlos Alonso ilustrador.

Luz, materia, universo, de Ana Kozel.

Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader

Laureados.

Vidas comunes y otras mitologías, de Laura Rudman y Leandro Pintos.

Homenaje a Carlos Alonso: Paisaje de Tupungato (Valle de la Carrera).

Flores secas, obra de Guayasamín.

Muestra permanente.

Museo de Fotografía Máximo Arias

Sala permanente Santiago Pizarro.

Cuerpos que resisten, de Hugo Villalobos.

Surrealismo. Nuevo Manifiesto tercera parte / Escapismo Zenital, de Felipe Schiavone.

La sin razón, de Silvia del Valle Borghi.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano

Exposición permanente.

Paleoarte.

Parque General San Martín: 130 años de historias compartidas.

Museo Contemporáneo de Arte Sur – Enrique Sobisch

Feyes por el mundo: Arte, identidad y encuentro.

Subsecretaría de Cultura

El rojo no pide permiso, de Juan Tinelli.

El hilo que nos une, muestra colectiva.

Espacio Cultural Julio Le Parc

Anatomía intangible, de Char Di Césare.

Espacio Cultural Quino