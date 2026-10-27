Mendoza prepara la apertura del Espacio Cultural Quino

Mendoza sumará una nueva propuesta a su oferta cultural con la próxima apertura del Espacio Cultural Quino, un proyecto destinado a preservar y difundir el legado de Joaquín Salvador Lavado, el reconocido artista mendocino creador de Mafalda.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura provincial y desarrollada junto con la familia del dibujante, funcionará en el edificio patrimonial de la antigua Escuela Mitre, ubicado sobre avenida San Martín 12, en el límite entre la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. El lugar fue inaugurado en 1906 y cuenta con una historia vinculada al patrimonio cultural de la provincia.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Uno de los principales atractivos será la recreación del estudio que Quino tenía en Buenos Aires, trasladado íntegramente a Mendoza con sus herramientas de trabajo, mobiliario y objetos personales. La propuesta permitirá conocer más sobre el proceso creativo del artista y acercarse a su universo personal.

El recorrido incluirá exposiciones permanentes y temporales dedicadas a diferentes aspectos de su trayectoria. Entre los ejes previstos se encuentran su relación con Mendoza, su desarrollo como dibujante, su mirada sobre el medioambiente y el universo de Mafalda y sus personajes. También habrá muestras vinculadas al humor gráfico de otros artistas.

El espacio contará con material audiovisual, recursos interactivos, obras traducidas a distintos idiomas y una biblioteca especializada. Además, se proyectan talleres, actividades educativas y visitas escolares para acercar la obra de Quino a nuevas generaciones.

Sus puertas se abrirán al público el sábado 31 de octubre. El espacio estará habilitado de martes a domingo y feriados, de 9 a 18. La entrada será gratuita y podrá obtenerse a través de EntradaWeb.com.ar hasta el domingo 8 de noviembre.