Mendoza pone US$43 millones sobre la mesa para reforzar el sistema eléctrico del Sur: qué obra anunció Alfredo Cornejo

Mendoza anunció la licitación para una nueva estación transformadora en el Parque Industrial San Rafael y una línea de alta tensión de 132 kilovoltios hasta General Alvear. El proyecto demandará una inversión superior a los US$43 millones, tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y será financiado con Fondos del Resarcimiento.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

Según explicó el mandatario provincial, la obra apunta a incrementar la capacidad y la confiabilidad del abastecimiento eléctrico para acompañar el crecimiento industrial, comercial y productivo de la región. Según informó la Provincia, Vialidad Provincial ya cuenta con los pliegos provisorios para avanzar con el proceso licitatorio.

Cómo será la obra

El proyecto contempla la construcción de una estación transformadora en el Parque Industrial San Rafael y una línea de alta tensión que llegará hasta General Alvear.

La iniciativa forma parte del plan de expansión de la infraestructura energética que impulsa la Provincia, con el objetivo de fortalecer la red de transporte eléctrico y acompañar el incremento de la demanda.

En ese contexto, Cornejo aseguró que Mendoza proyecta un fuerte crecimiento de su capacidad de generación. “Hoy proyectamos pasar de los 1.730 megavatios instalados en 2015 a más de 3.700 en 2027: sumar en poco más de una década más capacidad que en los cien años anteriores“, afirmó.

El parque solar “más grande del país”

Durante el mismo acto, el mandatario confirmó que el proyecto Mendoza Sur ya superó la audiencia pública y avanzará con una capacidad de generación de 404 megavatios.

La iniciativa contempla la instalación de más de 900.000 paneles solares sobre una superficie superior a las 1.000 hectáreas, cerca de Villa 25 de Mayo. Según el Gobierno provincial, será el parque solar más grande de la Argentina.

Cornejo también repasó el proyecto para recuperar las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles, que prevé una inversión de US$210 millones para rehabilitar las instalaciones y aumentar la generación.

“Sin energía no hay crecimiento“, sostuvo el gobernador al vincular estas inversiones con la competitividad de la provincia.

Obras viales y otras inversiones para el Sur

Además del frente energético, Cornejo repasó otras intervenciones que la Provincia impulsa en el Sur mendocino.

Entre ellas mencionó el avance de los trabajos sobre 107 kilómetros de la Ruta Nacional 143, la mejora de las rutas provinciales 153 y 171 y las obras de remodelación del aeropuerto Santiago Germanó.

También destacó proyectos vinculados con riego, saneamiento, salud y seguridad, como la ampliación del establecimiento depurador de Cuadro Nacional, el potabilizador Ballofet, el futuro Centro Oncológico del Sur y la refacción de comisarías en Cañada Seca y Cuadro Nacional.

En el plano económico, el gobernador anunció que el Presupuesto 2027 incluirá un pedido de autorización legislativa para acceder a hasta US$200 millones de organismos internacionales, destinados a un plan de desarrollo económico y reconversión product