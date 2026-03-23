Mendoza pone en marcha el Plan de Infraestructura Pública Turística con una inversión de 30 millones de dólares

En el marco del fortalecimiento de la matriz productiva y el ordenamiento territorial, el Gobierno de Mendoza formalizó el inicio de la ejecución del Concurso de Infraestructura Pública Turística Municipal. Este programa, coordinado entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Emetur, destina un cupo total de U$D 30.000.000 para obras que transformen el perfil turístico de los departamentos.

La firma realizada con la Municipalidad de Godoy Cruz para la ejecución de la «Ciudad del Vino» marca el inicio operativo de este esquema. Este proyecto fue uno de los seleccionados tras un exhaustivo proceso de evaluación técnica que priorizó la innovación, la sostenibilidad y el impacto económico regional.

El financiamiento otorgado se destaca por su carácter reintegrable. Los municipios acceden a los recursos provenientes de los fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y se comprometen a devolver el capital en un plazo de 10 años. Este mecanismo asegura que el fondo sea rotatorio, permitiendo que la inversión vuelva a la Provincia para financiar nuevas obras estratégicas en el futuro.

“La infraestructura es un servicio que debe potenciar nuestra matriz económica. Con este concurso, estamos premiando la planificación y la capacidad de los municipios para generar proyectos que trasciendan la obra civil y se conviertan en motores de desarrollo”, señaló Marité Badui, subsecretaría de Infraestructura.

“La obra Ciudad del Vino en Godoy Cruz no es sólo de un museo, será un atractivo turístico y una propuesta cultural. Estamos hablando de un espacio donde el vino hará dialogar la historia, la identidad, la tecnología y los sentidos”, expresó Diego Costarelli, intendente municipal.



El proceso de selección previo evaluó proyectos en todo el territorio provincial basándose en: