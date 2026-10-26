Mendoza pone $2.530 millones sobre la mesa para la atención médica en el Aconcagua: qué empresa busca quedarse con el servicio

La cobertura médica del Parque Provincial Aconcagua para las próximas cinco temporadas tendrá un presupuesto oficial de $2.530 millones, según informaron desde el Gobierno de Mendoza. En la licitación pública se presentó una sola empresa, XMedicina SA, cuya oferta ahora deberá pasar por la etapa de evaluación antes de que se defina la adjudicación.

El contrato abarca las temporadas estivales 2026/2027 a 2030/2031 y contempla la posibilidad de extender el servicio por un período adicional, según las condiciones del pliego. El proceso está identificado con el número 12304-0005-LPU26.

La apertura de sobres inició la evaluación de la propuesta presentada y el resto de las actuaciones administrativas. La adjudicación definitiva se resolverá una vez cumplidas las etapas previstas en el procedimiento.

Cuántas guardias médicas habrá en Aconcagua

La prestación prevé 550 guardias por temporada, distribuidas entre los distintos campamentos del parque. El servicio incluye controles preventivos, atención de consultas y respuesta ante urgencias y emergencias que puedan afectar a andinistas, visitantes y trabajadores.

Para el comienzo de la temporada 2026/2027, entre noviembre y diciembre, se planificaron 197 guardias, con una inversión estimada de $181,24 millones.

La cobertura requiere personal preparado para trabajar en un entorno marcado por la altura, las condiciones climáticas y las dificultades de acceso. En ese sentido, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, señaló que la atención debe abarcar desde controles preventivos “hasta una emergencia que requiera una intervención inmediata”.

En la misma línea, la subdirectora del área, Mariana Raviolo, destacó la importancia de detectar a tiempo posibles complicaciones de salud y actuar con rapidez ante los riesgos asociados a la actividad en altura. “La presencia de profesionales de la salud permite evaluar el estado de quienes realizan actividades en la montaña y actuar con rapidez cuando aparece una complicación”, señaló.