Search
Instagram Facebook Twitter
colectivo
atención

Mendoza pondrá el transporte público gratuito para los electores durante el domingo de elecciones

Como en cada año, la provincia tomó la decisión de afrontar los gastos de aquellas personas que deben viajar para votar

Con medidas especiales, el domingo 26 de octubre estará garantizado el traslado de las personas habilitadas a votar en toda la provincia. El transporte público será gratuito entre las 7 y las 20 para todas las personas mayores de 16 años que se dirijan a emitir su voto.

El beneficio rige para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía, y está establecido por la Resolución 728/2015. La medida tiene validez solo dentro del territorio provincial y se activa en cada jornada electoral.

Durante ese día, el transporte funcionará con las frecuencias habituales de un domingo.

Cómo acceder al pasaje gratuito

Para el servicio urbano:

  • Presentar DNI o constancia de voto al chofer.

Para los servicios de media y larga distancia:

  • Acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 con el DNI.
  • Se entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección.
  • El trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Luego de las 20, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.

Planificar el viaje

Los usuarios del Gran Mendoza y Lavalle pueden planificar su recorrido mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el horario de arribo de los colectivos. Quienes viajen en media o larga distancia deberán consultar los horarios en las empresas correspondientes.

En pocas palabras: 

Para las elecciones, Mendoza tendrá  Transporte gratuito para ir a votar de 7 a 20 y solo para personas mayores de 16 años.

Servicios incluidos

  • Colectivos urbanos
  • Media y larga distancia
  • Metrotranvía

Qué necesitas

  • Servicio urbano: mostrar DNI o constancia de voto
  • Media y larga distancia:
    • Sacá el pasaje hasta el sábado 25 a las 13
    • Con tu DNI
    • Boleto ida y vuelta, válido solo el día de la elección

Planificá tu viaje

  • En el Gran Mendoza y Lavalle → app Mendotran Cuándo Subo
  • En larga distancia → consultá horarios en tu empresa

ETIQUETAS:

Mendozaeleccionestransporte público

+ Noticias

atención

Mendoza pondrá el transporte público gratuito para los electores durante el domingo de elecciones

Por: Redacción NDI

repitió

Tunuyán: cayó nuevamente un vendedor de drogas, a cuatro meses de su última detención

Por: Redacción NDI

Declaraciones

A una semana de las elecciones, Cornejo se entusiasma con un triunfo en Mendoza

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo este domingo Día de la Madre en Mendoza

Por: Redacción NDI

INSACIABLE

Show de Lionel Messi: con un hat trick, el Diez comandó una nueva victoria del Inter Miami

Por: Lucian Astudillo

CAMPAÑA ELECTORAL

Javier Milei aseguró en Tucumán que el 26 de octubre Argentina elige “entre la libertad o la esclavitud del kirchnerismo”

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter