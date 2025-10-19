Mendoza pondrá el transporte público gratuito para los electores durante el domingo de elecciones

Con medidas especiales, el domingo 26 de octubre estará garantizado el traslado de las personas habilitadas a votar en toda la provincia. El transporte público será gratuito entre las 7 y las 20 para todas las personas mayores de 16 años que se dirijan a emitir su voto.

El beneficio rige para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía, y está establecido por la Resolución 728/2015. La medida tiene validez solo dentro del territorio provincial y se activa en cada jornada electoral.

Durante ese día, el transporte funcionará con las frecuencias habituales de un domingo.

Cómo acceder al pasaje gratuito

Para el servicio urbano:

Presentar DNI o constancia de voto al chofer.

Para los servicios de media y larga distancia:

Acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 con el DNI .

con el . Se entregará un pasaje de ida y vuelta , válido solo para el día de la elección .

, válido . El trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Luego de las 20, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.

Planificar el viaje

Los usuarios del Gran Mendoza y Lavalle pueden planificar su recorrido mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el horario de arribo de los colectivos. Quienes viajen en media o larga distancia deberán consultar los horarios en las empresas correspondientes.

En pocas palabras:

Para las elecciones, Mendoza tendrá Transporte gratuito para ir a votar de 7 a 20 y solo para personas mayores de 16 años.

Servicios incluidos

Colectivos urbanos

Media y larga distancia

Metrotranvía

Qué necesitas

Servicio urbano: mostrar DNI o constancia de voto

mostrar Media y larga distancia: Sacá el pasaje hasta el sábado 25 a las 13 Con tu DNI Boleto ida y vuelta , válido solo el día de la elección



Planificá tu viaje