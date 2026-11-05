Mendoza pisó fuerte en el CyberMonday 2026: facturación récord y compras por encima del promedio nacional

Mendoza tuvo un arranque de gran rendimiento en la reciente edición del CyberMonday. En apenas mediodía de operaciones, las marcas locales que utilizan la plataforma Tiendanube alcanzaron un volumen de ventas superior a los $244 millones, reflejando un salto del 50% en comparación con las cifras reportadas en el mismo lapso del año previo, según señaló diario El Sol.

Este desempeño posicionó a la provincia por encima de la tendencia general del país. Mientras que a nivel nacional el incremento nominal de la facturación se ubicó en un 38%, el mercado mendocino logró una expansión real del 13% (tras contemplar la inflación interanual de referencia del 33,4%), marcadamente superior al ajustado 3% proyectado para el promedio argentino.

Más operaciones y tickets de mayor valor

El dinamismo no solo se vio en el dinero movilizado, sino también en el volumen de transacciones:

Mendoza registró una suba del 14% interanual en la cantidad de compras realizadas, duplicando con creces la media nacional (6%). Con estos resultados, el territorio provincial se consolidó en el quinto puesto entre las zonas del país con mayor nivel de actividad.

El ticket medio en la provincia alcanzó aproximadamente los $142.000, superando por cerca de $10.000 la media del país ($132.000).

En relación con 2025, el valor medio por compra creció un 32%. Al quedar 1,4 puntos porcentuales por debajo del índice inflacionario anual (33,4%), la cifra representó un desfase estimado de $1.500 por transacción frente al ajuste teórico por precios.

Tarjeta de crédito, el medio preferido

A la hora de saldar las operaciones, los consumidores mendocinos priorizaron el pago financiado y las alternativas digitales:

Tarjeta de crédito: 53% de las operaciones. Transferencias bancarias: 27%. Billeteras virtuales: 11%. Tarjeta de débito: 5%.

Tendencias de consumo a nivel nacional

A escala federal, Mercado Libre reportó más de 4 millones de unidades despachadas durante las primeras 48 horas de la campaña masiva de descuentos.

El comportamiento de los usuarios reflejó dos patrones marcados según la métrica analizada:

El evento, que agrupó ofertas en categorías como electrónica, viajes, moda y consumo masivo, concluyó este miércoles dejando a Mendoza como una de las plazas de mayor tracción y dinamismo para el comercio digital argentino.