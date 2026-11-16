La crisis del sector privado continúa reflejándose en la cantidad de empresas que dejan de registrar trabajadores. Mendoza se encuentra entre las cinco jurisdicciones del país con mayores pérdidas de empleadores, según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Los datos correspondientes a agosto de 2026 muestran que Mendoza perdió 838 empresas empleadoras respecto del mismo mes de 2025. La cifra ubica a la provincia en el quinto lugar nacional en términos absolutos, detrás de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.

El panorama resulta todavía más significativo al ampliar la comparación: desde noviembre de 2023, un mes antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, Mendoza acumula una reducción de 1.695 empleadores privados.

Mendoza, entre las provincias con mayores pérdidas

El relevamiento advierte que la disminución de empresas no es un fenómeno aislado. En agosto, Argentina registró 475.685 empleadores privados, lo que representa una caída interanual del 2,9%, equivalente a 14.241 firmas menos.

En comparación con noviembre de 2023, la reducción nacional alcanza el 6,3%, con un saldo negativo de 32.163 empleadores.

En términos absolutos, Buenos Aires encabeza las pérdidas acumuladas desde noviembre de 2023, con 8.965 empresas menos. Le siguen Córdoba, con 5.038; Santa Fe, con 3.309; Ciudad de Buenos Aires, con 3.260; y Mendoza, con 1.695.

De las 24 jurisdicciones analizadas, Neuquén fue la única que logró aumentar su cantidad de empresas empleadoras durante ese período, con un crecimiento del 1,9%.

📉 En agosto se registraron 475.685 empresas empleadoras privadas en Argentina, lo que representa una caída interanual del 2,9% (-14.241 firmas). La contracción alcanzó a 14 de los 18 sectores de actividad y a 23 de los 24 subnacionales



Informe ➡️ https://t.co/lmieHfBlLt pic.twitter.com/fE46H6WBIb — Politikon Chaco (@politikon_chaco) November 16, 2026

Comercio, transporte e industria: los sectores más afectados

El informe también identifica las actividades económicas que concentran las mayores pérdidas a nivel nacional.

El comercio encabeza el retroceso, con 5.987 empleadores menos en la comparación interanual, una disminución del 4,1%.

Le siguen el transporte y almacenamiento, con una pérdida de 2.602 empresas (-7,5%), y la industria manufacturera, con 2.529 empleadores menos (-5,3%).

También se registraron bajas en los servicios inmobiliarios, que perdieron 1.308 empresas (-4,9%).

De los 18 sectores relevados, 14 mostraron resultados negativos y solamente cuatro registraron aumentos.

Las actividades administrativas, los servicios personales, la salud y el suministro de electricidad fueron las únicas ramas que lograron incrementar su cantidad de empleadores.

El relevamiento refleja así un escenario de contracción del entramado empresarial, que también alcanza a Mendoza. Cabe aclarar que las cifras representan una reducción neta de empleadores registrados y no necesariamente el cierre definitivo de todos esos establecimientos.