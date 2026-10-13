Mendoza perdió 11.000 puestos de trabajo en un año, según el INDEC

Los datos del mercado laboral difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran una evolución diferente entre el conjunto de los principales aglomerados urbanos del país y el Gran Mendoza. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad de personas ocupadas en el área metropolitana mendocina pasó de 506.000 a 495.000, lo que representa una disminución de 11.000 personas.

En el plano nacional, en cambio, el número de ocupados en los 31 principales aglomerados urbanos pasó de 13.304.000 a 13.569.000 durante el mismo período. Esto equivale a un incremento de aproximadamente 264.000 personas ocupadas en un año. Las cifras reflejan una evolución dispar, aunque por sí solas no permiten determinar las causas de las variaciones ni la calidad de los puestos de trabajo generados o perdidos.

La comparación con el cierre de 2023 también evidencia una reducción en el empleo del Gran Mendoza. En el cuarto trimestre de ese año, el relevamiento contabilizaba 502.000 personas ocupadas, frente a las 495.000 registradas en el segundo trimestre de 2026. La diferencia es de 7.000 personas ocupadas menos respecto de esos dos períodos. Si se compara el cuarto trimestre de 2023 con el de 2025, cuando se contabilizaron 483.000 ocupados, la disminución asciende a 19.000 personas.

Para interpretar estos resultados, es necesario considerar que las estadísticas corresponden a períodos específicos y que el mercado laboral puede presentar variaciones estacionales. Por eso, la comparación entre trimestres equivalentes permite observar mejor la evolución interanual. Los datos del INDEC muestran que el Mendoza tuvo una caída de la ocupación tanto en la comparación interanual como respecto de fines de 2023, mientras que el total de los principales aglomerados urbanos registró un aumento en el último año analizado.