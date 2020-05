Segun publicó Diario Los Andes, luego de dos meses podrían volver las reuniones familiares a la provincia. Así lo anticipó el gobernador, Rodolfo Suárez, quien dijo que, aunque regulado, los mendocinos podrán reencontrarse alrededor de una mesa.

Este es el pedido que enviarán a la Naciónpara que lo permita luego del 24, fecha hasta la que se extendió el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente, Alberto Fernández.

“¿Vamos a abrir los restaurantes y no vamos a permitir las reuniones familiares en una casa? Es una contradicción. Las reuniones familiares vamos a tratar de regularlas, el miércoles lo vamos a ver. No están prohibidas en el artículo 4 del DNU, que es el que impide los shoppings, eventos, escuelas, etcétera. En ningún lugar dice ‘reuniones familiares’ pero sí dice eventos particulares”, aclaró el mandatario provincial.

Y continuó: “¿Qué es un evento particular? Un cumpleaños en una casa, no se puede. Que vengan mis hijos a comer un asado conmigo, va a haber que regularlo. Lo estamos pensando pero ya para la semana del25, la otra etapa”, señaló el mandatario provincial.

Este anticipo coincide con lo decidido en la provincias de La Pampa y San Luis, cuyos gobiernos ya habilitaron las reuniones familiares de hasta diez personas, con barbijos, distanciamiento social y sólo en los domicilios particulares.

“El gran permitido del domingo servirá a las familias para cargar energías, pero tiene que ser con responsabilidad social. Se va a comunicar en todos lados el decreto que acabo de firmar, serán reuniones que no excedan las 10 personas, que se use el barbijo, que sea un espacio abierto, en domicilios particulares y no en lugares públicos”, dijo a mejorinformado.com el gobernador pampeano Sergio Ziliotto.

En tanto, el puntano Alberto Rodriguez Saá sostuvo que estas medidas son relevantes para incrementar el bienestar psicológico y emocional por lo que sábados y domingos de 11 a 19 no habrá control de circulación.