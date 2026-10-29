Mendoza participó de un encuentro regional para fortalecer la alfabetización escolar

Mendoza formó parte del Encuentro Regional de Alfabetización 2026, realizado en la provincia de La Pampa, en el marco del programa ALFA en Red y del Plan Nacional de Alfabetización. La jornada reunió a representantes educativos de distintas jurisdicciones para intercambiar experiencias y analizar estrategias destinadas a mejorar los aprendizajes en las escuelas.

La delegación mendocina estuvo integrada por ocho inspectores seccionales de Educación Primaria, acompañados por la directora de ese nivel de la Dirección General de Escuelas (DGE), Raquel Ghilardi. Durante el encuentro, los participantes trabajaron sobre el liderazgo pedagógico, la diversidad en las aulas y las herramientas de autoevaluación institucional.

La actividad incluyó paneles de especialistas, espacios de intercambio entre provincias y visitas a escuelas pampeanas para conocer experiencias vinculadas con la alfabetización. También se abordaron distintas formas de acompañamiento a docentes y equipos directivos, con el objetivo de adaptar las propuestas de enseñanza a las necesidades de los estudiantes.

Foto: cortesía Prensa DGE

Uno de los ejes centrales fue la importancia de evaluar el trabajo de cada institución para identificar fortalezas, dificultades y aspectos que necesitan mejorar. En ese sentido, se destacó la necesidad de utilizar las evidencias de aprendizaje para orientar las decisiones pedagógicas y fortalecer las trayectorias escolares.

En Mendoza, el programa estuvo acompañado por Nélida Maluf, directora de Planificación de la Calidad Educativa y referente jurisdiccional, y Laura Tello, referente territorial. Durante el ciclo lectivo, las escuelas y los supervisores trabajaron en la elaboración de registros y formularios de autoevaluación que servirán como base para los proyectos de alfabetización de 2027.

Los resultados muestran que la alfabetización está consolidada como prioridad institucional en Mendoza:

El 85,4% de las escuelas la considera consolidada en su proyecto educativo y el 84,1%, en su Plan de Mejora.

El 86,5% valora como consolidada la promoción del desarrollo profesional docente en alfabetización.

El 75,8% sostiene una observación sistemática del desempeño lector de los estudiantes, 14 puntos por encima del promedio nacional.

Sin embargo, la autoevaluación también mostró aspectos que requieren mayor desarrollo, como la retroalimentación a los alumnos, la revisión de sus producciones y el análisis compartido de las evidencias de aprendizaje dentro de las escuelas.

A partir de estos resultados, la provincia buscará avanzar durante 2027 en propuestas pedagógicas más específicas para cada institución y sección escolar. El objetivo será aprovechar la información relevada para orientar las intervenciones docentes y evaluar su impacto en el desarrollo de la lectura y la escritura.