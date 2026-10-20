Mendoza ofrecerá controles gratuitos de lunares para prevenir el cáncer de piel

La Ciudad de Mendoza será sede de una nueva edición de Salvá Tu Piel, la campaña nacional impulsada por La Roche-Posay para concientizar sobre la prevención del cáncer de piel. La iniciativa se desarrollará durante dos jornadas en la plaza Independencia, donde los vecinos podrán acceder a controles gratuitos de lunares con profesionales de dermatología.

El operativo contará con un camión sanitario equipado con tres consultorios móviles. La atención se realizará el jueves 22 y el viernes 23 de octubre, en la intersección de las calles Rivadavia y Bartolomé Mitre, de 10 a 14 y de 15 a 18.

La propuesta busca fomentar los controles periódicos y la detección temprana de posibles lesiones en la piel. En Argentina se diagnostican cada año más de 1.600 casos nuevos de melanoma, la variante más agresiva del cáncer de piel. Además, las proyecciones de la campaña advierten que esta cifra podría aumentar un 50% para 2040.

Prevención y cuidado de la piel durante todo el año

Salvá Tu Piel cumple 14 años y cuenta con el acompañamiento de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Fundación Cáncer (FUCA).

La campaña se organiza en torno a tres ejes: educación y concientización, controles dermatológicos gratuitos y charlas informativas en escuelas, comercios y empresas. Entre sus principales objetivos se encuentra promover la visita al dermatólogo al menos una vez al año, reconocer posibles señales de alerta y reforzar el uso de protección solar durante todas las estaciones.

En esta edición, el recorrido nacional abarcará más de 40 localidades hasta el 19 de enero de 2027. Se prevé realizar más de 17.500 chequeos presenciales y alcanzar a más de 30 millones de personas mediante acciones de comunicación, redes sociales y actividades educativas.