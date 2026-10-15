Mendoza ofrece una variada agenda cultural para disfrutar este fin de semana

La agenda cultural de Mendoza ofrece distintas alternativas para este fin de semana, con espectáculos y actividades en el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Teatro Independencia, la Biblioteca Pública General San Martín y otros espacios de la provincia.

Estas son las principales propuestas:

Jueves 15 de octubre

20 h – Algo de mi tierra y mil colores: muestra anual del Taller de Canto Solista de Claudia Masman, con folclore, tango y boleros. Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén. Entradas por EntradaWeb.

muestra anual del Taller de Canto Solista de Claudia Masman, con folclore, tango y boleros. Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén. Entradas por EntradaWeb. 21 h – Concierto homenaje a Tito Francia: la Orquesta Filarmónica de Mendoza interpretará obras vinculadas con la música sinfónica, cuyana, el tango y la canción popular. Teatro Independencia, Ciudad de Mendoza. Entradas por EntradaWeb.

Viernes 16 de octubre

16 a 19 h – Taller de tango y milonga: actividad gratuita para jóvenes y adultos, con inscripción presencial y cupos limitados. Biblioteca Pública General San Martín, Ciudad de Mendoza.

actividad gratuita para jóvenes y adultos, con inscripción presencial y cupos limitados. Biblioteca Pública General San Martín, Ciudad de Mendoza. 18.30 h – Festival Microscópico: encuentro dedicado al teatro Lambe Lambe, con la participación de la compañía brasileña As Caixeiras. Entrada gratuita. Biblioteca Pública General San Martín.

encuentro dedicado al teatro Lambe Lambe, con la participación de la compañía brasileña As Caixeiras. Entrada gratuita. Biblioteca Pública General San Martín. 19 h – FEYES por el mundo: Arte, identidad y encuentro: muestra de producciones artísticas de estudiantes de FEYES San Rafael, con mosaicos, collages, esculturas y distintas técnicas visuales. Entrada gratuita. ECA Sur Enrique Sobisch, San Rafael.

muestra de producciones artísticas de estudiantes de FEYES San Rafael, con mosaicos, collages, esculturas y distintas técnicas visuales. Entrada gratuita. ECA Sur Enrique Sobisch, San Rafael. 21 h – Mujeres pájaro: obra teatral sobre la memoria, los mandatos familiares y la libertad de elegir. Sala Armando Tejada Gómez, Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.

obra teatral sobre la memoria, los mandatos familiares y la libertad de elegir. Sala Armando Tejada Gómez, Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb. 21.30 h – Oktubre. Un Ciclo Redondo: presentación musical dedicada al álbum Oktubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a 40 años de su lanzamiento. Entrada general: $30.000. Sala Ernesto Suárez, Espacio Cultural Julio Le Parc.

presentación musical dedicada al álbum Oktubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a 40 años de su lanzamiento. Entrada general: $30.000. Sala Ernesto Suárez, Espacio Cultural Julio Le Parc. 21.30 h – Sparkling the Big Show: espectáculo de jazz y swing inspirado en la época dorada de las grandes orquestas. Teatro Independencia. Entradas por EntradaWeb.

Sábado 17 de octubre

9.30 h – Fiesta Provincial de la Danza 2026 y Premios Oasis: talleres, seminarios, conversatorios y reconocimientos a referentes de la danza mendocina. La inscripción se realiza con un alimento no perecedero. Espacio Cultural Julio Le Parc.

talleres, seminarios, conversatorios y reconocimientos a referentes de la danza mendocina. La inscripción se realiza con un alimento no perecedero. Espacio Cultural Julio Le Parc. 17 h – Festival Microscópico: feria de miniaturas, artesanías, esculturas en pequeño formato, teatro Lambe Lambe y una varieté de cierre con música y lecturas. Entrada gratuita. Biblioteca Pública General San Martín.

feria de miniaturas, artesanías, esculturas en pequeño formato, teatro Lambe Lambe y una varieté de cierre con música y lecturas. Entrada gratuita. Biblioteca Pública General San Martín. 18 h – Festival Itinerante de Títeres en Primavera Rayün 2026: función de Sapo de este pozo, de la Compañía Oeste, destinada a chicos de entre 4 y 13 años. Entrada gratuita. Predio verde del Espacio Cultural Julio Le Parc.

función de Sapo de este pozo, de la Compañía Oeste, destinada a chicos de entre 4 y 13 años. Entrada gratuita. Predio verde del Espacio Cultural Julio Le Parc. 21 h – Un cuerpo en otros cuerpos (cuerpos sutiles): propuesta teatral de Marisa Busker. Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.

propuesta teatral de Marisa Busker. Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb. 21 h – Una libra de carne: función teatral en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.

función teatral en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb. 21.30 h – Yo, Odisea: obra que reinterpreta el poema de Homero desde la perspectiva de sus personajes femeninos, con poesía, humor y música en vivo. Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.

obra que reinterpreta el poema de Homero desde la perspectiva de sus personajes femeninos, con poesía, humor y música en vivo. Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb. 21.30 h – Salir del Ruedo: espectáculo de lenguaje flamenco protagonizado por Mariana Astutti y Laura Azcurra. Incluye un encuentro posterior con las artistas y degustación. Entrada general: $40.000. Teatro Independencia.

Domingo 18 de octubre