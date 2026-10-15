Mendoza ofrece una variada agenda cultural para disfrutar este fin de semana

La agenda cultural de Mendoza ofrece distintas alternativas para este fin de semana, con espectáculos y actividades en el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Teatro Independencia, la Biblioteca Pública General San Martín y otros espacios de la provincia.
Estas son las principales propuestas:
Jueves 15 de octubre
- 20 h – Algo de mi tierra y mil colores: muestra anual del Taller de Canto Solista de Claudia Masman, con folclore, tango y boleros. Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén. Entradas por EntradaWeb.
- 21 h – Concierto homenaje a Tito Francia: la Orquesta Filarmónica de Mendoza interpretará obras vinculadas con la música sinfónica, cuyana, el tango y la canción popular. Teatro Independencia, Ciudad de Mendoza. Entradas por EntradaWeb.
Viernes 16 de octubre
- 16 a 19 h – Taller de tango y milonga: actividad gratuita para jóvenes y adultos, con inscripción presencial y cupos limitados. Biblioteca Pública General San Martín, Ciudad de Mendoza.
- 18.30 h – Festival Microscópico: encuentro dedicado al teatro Lambe Lambe, con la participación de la compañía brasileña As Caixeiras. Entrada gratuita. Biblioteca Pública General San Martín.
- 19 h – FEYES por el mundo: Arte, identidad y encuentro: muestra de producciones artísticas de estudiantes de FEYES San Rafael, con mosaicos, collages, esculturas y distintas técnicas visuales. Entrada gratuita. ECA Sur Enrique Sobisch, San Rafael.
- 21 h – Mujeres pájaro: obra teatral sobre la memoria, los mandatos familiares y la libertad de elegir. Sala Armando Tejada Gómez, Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.
- 21.30 h – Oktubre. Un Ciclo Redondo: presentación musical dedicada al álbum Oktubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a 40 años de su lanzamiento. Entrada general: $30.000. Sala Ernesto Suárez, Espacio Cultural Julio Le Parc.
- 21.30 h – Sparkling the Big Show: espectáculo de jazz y swing inspirado en la época dorada de las grandes orquestas. Teatro Independencia. Entradas por EntradaWeb.
Sábado 17 de octubre
- 9.30 h – Fiesta Provincial de la Danza 2026 y Premios Oasis: talleres, seminarios, conversatorios y reconocimientos a referentes de la danza mendocina. La inscripción se realiza con un alimento no perecedero. Espacio Cultural Julio Le Parc.
- 17 h – Festival Microscópico: feria de miniaturas, artesanías, esculturas en pequeño formato, teatro Lambe Lambe y una varieté de cierre con música y lecturas. Entrada gratuita. Biblioteca Pública General San Martín.
- 18 h – Festival Itinerante de Títeres en Primavera Rayün 2026: función de Sapo de este pozo, de la Compañía Oeste, destinada a chicos de entre 4 y 13 años. Entrada gratuita. Predio verde del Espacio Cultural Julio Le Parc.
- 21 h – Un cuerpo en otros cuerpos (cuerpos sutiles): propuesta teatral de Marisa Busker. Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.
- 21 h – Una libra de carne: función teatral en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.
- 21.30 h – Yo, Odisea: obra que reinterpreta el poema de Homero desde la perspectiva de sus personajes femeninos, con poesía, humor y música en vivo. Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.
- 21.30 h – Salir del Ruedo: espectáculo de lenguaje flamenco protagonizado por Mariana Astutti y Laura Azcurra. Incluye un encuentro posterior con las artistas y degustación. Entrada general: $40.000. Teatro Independencia.
Domingo 18 de octubre
- 11 a 14 h – El corpus transdisciplinario en las artes: conferencia, conversatorio, desmontaje teatral y presentación de un libro sobre performance y transdisciplina. Sala Chalo Tulián, Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.
- Hasta las 18 h – Cierre de Sólo estelas en la mar: último día para visitar la muestra de Gabriel Fernández en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa Fader. Entrada gratuita. San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo.
- 20 h – Homenaje a Mercedes Sosa: presentación musical dedicada a la reconocida cantante argentina. Sala Tito Francia, Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.
- 20 h – Proyección de Halloween: Carrie más cortos mendocinos: propuesta cinematográfica que combina la película Carrie con cortometrajes locales. Entrada general: $3.500; promoción de dos entradas por $6.000. Sala Chalo Tulián, Espacio Cultural Julio Le Parc.