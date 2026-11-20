Mendoza se prepara para vivir un nuevo fin de semana con una amplia variedad de actividades culturales. La Subsecretaría de Cultura presentó una agenda que reúne espectáculos musicales, obras teatrales, encuentros de danza y exposiciones en diferentes espacios de la provincia.

La programación contempla alternativas para todos los gustos, desde propuestas artísticas y musicales hasta actividades vinculadas con el patrimonio cultural mendocino. Además, los visitantes podrán recorrer las muestras que permanecen vigentes en los distintos museos y espacios culturales.

La agenda cultural, día por día

Jueves 19 de noviembre

– Semana del Patrimonio: a las 19, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader ofrecerá una charla sobre la historia del museo y su colección, a cargo de Pablo Chiavazza. Actividad gratuita. Dirección: San Martín 3651, Luján de Cuyo.

– Tica y la semilla del poder: a las 20, se presentará esta comedia musical infantil que combina música, color y fantasía en una historia sobre la amistad y el cuidado de la naturaleza. Espacio Cultural Julio Le Parc, sala Tito Francia. Entradas por EntradaWeb.

– XI Martinovaje – Noche Cultural: a las 20.45, el Teatro Independencia recibirá un espectáculo de música y danzas tradicionales argentinas y eslovenas, en homenaje a la integración entre ambas comunidades. La entrada es gratuita y se canjea por una caja de leche destinada al Banco de Alimentos Mendoza.

– Signos: a las 21, cincuenta bailarines presentarán un espectáculo de danza jazz contemporánea inspirado en la música de Gustavo Cerati. Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.

Viernes 20 de noviembre

– Taller de tango y milonga: de 16 a 19, la Biblioteca Pública General San Martín ofrecerá una actividad gratuita para jóvenes y adultos, tanto principiantes como personas con conocimientos previos. La inscripción es presencial y los cupos son limitados.

– Mendoza Sax Fest: a las 21, la Orquesta Filarmónica de Mendoza compartirá escenario con Claude Delangle, Susan Fancher y Miguel Villafruela, bajo la dirección de Yeni Delgado. Teatro Independencia. Entradas desde $33.000.

– Todo es mentira: a las 21, 617 Radio presentará un radioteatro policial mendocino de ocho capítulos, adaptado a nuevos formatos. Sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Le Parc. Reservas al 2613649953.

– Las irresponsables: a las 22, llegará esta obra teatral sobre tres amigas que atraviesan situaciones personales, secretos y confesiones, con humor y momentos dramáticos. Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas desde $20.000.

Sábado 21 de noviembre

– Volviendo al corazón: a las 10, se realizará un taller destinado a niños que propone trabajar las emociones mediante yoga, juegos, teatro, movimiento y actividades creativas. Espacio Cultural Julio Le Parc.

– Carnaval del barrio: a las 21, se presentará esta obra de teatro musical inspirada en el universo de “In the Heights”, con ritmos latinos y una historia sobre identidad, comunidad y pertenencia. Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.

Domingo 22 de noviembre

– Muestra de fin de año Wka Studio: habrá dos funciones, a las 18 y a las 20, en la sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.

– Selene Underground + 2mileros: a las 20, llegará un espectáculo coreográfico en formato 360°, inspirado en el reggaetón old school de la escena urbana argentina. Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas por EntradaWeb.

– La mayor de ensamble: a las 20.30, Ensemble celebrará sus 20 años de trayectoria con una propuesta que combina humor, música en vivo y distintas escenas teatrales. Teatro Independencia. Entradas por EntradaWeb.