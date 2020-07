Nueve provincias retomarán las clases presenciales en el mes de agosto y Mendoza no se encuentra en ese listado. Se enviarán $2300 millones para que todas las jurisdiccciones comiencen a efectuar obras en sus escuelas con el fin de adecuarlas a los protocolos.

Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán, retomarán las clases presenciales y escalonadas en agosto. Cada provincia presentó un protocolo que implementarán para garantizar el regreso escalonado a las aulas a partir de agosto, luego del anuncio del ministro Nicolás Trotta y de la aprobación de esas medidas sanitarias por parte del Consejo Federal de Educación.

Regreso a clases presenciales provincia por provincia

En Santiago del Estero, el gobernador, Gerardo Zamora, participó de la videoconferencia con Trotta, a quien le expuso la propuesta de regreso a clases a partir del 18 de agosto. En principio serán los alumnos de 5° y 6° año de las escuelas secundarias, de 7° grado del nivel primario y el nivel superior según el plan que elabore este último, en toda la provincia.

Por su parte, la ministra de Educación santiagueña, Mariela Nassif, remarcó que solo por el momento regresarán los alumnos de los últimos años de los diferentes niveles. «Aún no se ha pensado la vuelta de los alumnos de los demás grados, dependerá del análisis que se vaya haciendo en el Comité Epidemiológico y la evolución del coronavirus en la provincia», puntualizó Nassif.

También el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que el reinicio de las clases en esta provincia se producirá en escuelas rurales y «pueblos más alejados de los centros urbanos» que carecen de conectividad. En el resto de las ciudades no se retomarán «hasta que no esté totalmente garantizada las condiciones de salud para los alumnos y los docentes».

En San Juan, las clases presenciales comenzarán el 10 de agosto en la mayoría de los departamentos de la provincia, según anunció este mediodía, el ministro de Educación Felipe De Los Ríos. «Los únicos que no volverán son los departamentos del Gran San Juan, para los que todavía no hay fecha de reinicio. Es decir que las escuelas de Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Rawson, no tendrán clases hasta una o dos semanas después», según estimó.

Algunos Gobernadores no definieron la fecha del regreso

En San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, junto al ministro de Educación puntano, Andrés Dermechkoff, participaron del encuentro virtual con Trotta y, si bien no precisaron la fecha en que volverán de acuerdo al calendario acordado. El mandatario provincial en el mes de junio, ya había precisado que el regreso sería para «mediados o fines de agosto», si se mantenía el estatus sanitario alcanzado.

También el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dijo hoy que «es muy difícil que las clases comiencen tanto en Capital como en conglomerados urbano en agosto, para todos los niveles. Estamos evaluando y consideramos que de darse un regreso, sería en primer lugar, en las zonas rurales», aseveró, mientras la ministra de Educación, Susana Benítez, remarcó que «no hay fecha de regreso a clases».

Esperan la evaluación de los expertos en epidemiología

En Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad aclaró que la provincia aún no definió una fecha de vuelta a las clases presenciales y que eso dependerá de la evaluación que haga el comité de expertos epidemiológicos que asesora a la Provincia. «No nos vamos a apurar. La epidemiología no es un mero número matemático de casos sino de un contexto que se debe evaluar para tener más claro el panorama», sostuvo el gobernador.

También fue prudente el gobernador tucumano Juan Manzur cuando sostuvo hoy que la vuelta a las aulas «debe ser con mucha prudencia». La fecha se determinará «teniendo en cuenta la curva epidemiológica».

En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil advirtió que el regreso a clases depende de la situación epidemiológica del momento. «Hemos charlado con el ministro Trotta y se irán tomando las decisiones según la situación epidemiológica de cada momento. Esto debido a que está visto que esto varía de un momento a otro», dijo hoy el mandatario en diálogo con la prensa.

En Formosa, por su parte, el ministro de Educación, Alberto Zorrilla, dijo que en esa provincia existe «un Consejo Superior de Educación que es quien va a determinar cuándo volvemos a clases».