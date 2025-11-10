Mendoza moderniza su sistema de salud con una nueva ley sanitaria: de qué se trata

La provincia de Mendoza dio un paso clave en la modernización del sistema de salud con la sanción definitiva de la Ley Nº 9673, que regula de manera integral los servicios sanitarios extrahospitalarios. La norma, impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes, busca mejorar la atención fuera de los hospitales y garantizar una respuesta rápida y eficaz en casos de urgencias, traslados, atención domiciliaria y catástrofes.

El nuevo marco legal deroga la Ley 6993 y modifica la Ley 6835, con el fin de unificar criterios operativos, tecnológicos y de habilitación en una sola legislación moderna. Además, establece un plazo de 180 días para su reglamentación, lo que permitirá su implementación y control efectivo en todo el territorio provincial.

El director de Planificación y Articulación Sanitaria, Raúl Salvatore, explicó que la norma “amplía el alcance operativo del sistema, incorporando formalmente la atención domiciliaria, los traslados no urgentes y la respuesta ante catástrofes, con protocolos específicos para cada caso”. Asimismo, destacó que la ley “profundiza la digitalización del sistema sanitario, alineándose con la Ley de Transformación Digital 9460, lo que permite mejorar la trazabilidad y el análisis epidemiológico”.

Foto: Ministerio de Salud de Mendoza.

La nueva ley también define criterios claros de habilitación para los servicios públicos y privados según su complejidad, equipamiento y población atendida, lo que permitirá planificar de forma equitativa los recursos disponibles.

Otro punto relevante es el reconocimiento formal de los técnicos en emergentología, quienes podrán actuar bajo supervisión médica presencial o virtual. Además, se fomenta la capacitación continua del personal y se impulsa la incorporación de tecnologías certificadas que contribuyan a una mejor atención sanitaria.

Por último, la norma promueve la responsabilidad ciudadana y la coordinación con organismos como el Incaimen, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema frente a emergencias y eventos de gran magnitud.

Con esta normativa, los servicios sanitarios extrahospitalarios quedan conformados de la siguiente forma: