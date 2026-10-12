Mendoza midió el impacto del fin de semana largo: cuántos turistas llegaron y cuánto gastaron

Mendoza recibió 71.907 turistas durante el fin de semana largo de octubre, con una ocupación promedio del 74,7% y un impacto económico estimado en $22.183 millones. Los datos corresponden al Sistema de Información Turística (SITUR) del Ente Mendoza Turismo (Emetur) y reflejan el movimiento generado entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La provincia ofreció una agenda variada que combinó naturaleza, gastronomía, cultura, automovilismo y espectáculos masivos. La diversidad de propuestas permitió atraer visitantes con distintos intereses y distribuir la actividad entre varios destinos mendocinos.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó la importancia de esta oferta para sostener el movimiento turístico durante todo el año.

“Mendoza tiene una oferta turística diversa, capaz de convocar a distintos públicos durante todo el año. La combinación de naturaleza, gastronomía, cultura, deporte y grandes espectáculos permite ampliar las motivaciones para viajar y seguir fortaleciendo la actividad turística en toda la provincia”, señaló.

El Turismo Nacional y un espectáculo masivo impulsaron las visitas

Entre los principales atractivos del fin de semana se destacó la llegada del Turismo Nacional al Autódromo Ciudad de San Martín, donde se disputó una nueva fecha del calendario automovilístico. La competencia convocó a aficionados del deporte motor y aportó movimiento turístico al Este provincial.

Otro de los eventos destacados fue la presentación del Padre Guilherme, sacerdote y DJ portugués, que se realizó el sábado 10 en el Teatro Griego Frank Romero Day. El espectáculo amplió la oferta cultural y musical y sumó un motivo de viaje para quienes eligieron Mendoza durante el feriado.

A estas propuestas se sumaron las visitas a bodegas, la gastronomía regional y distintas actividades recreativas. También se desarrolló la Feria del Libro, con actividades en varios departamentos, mientras que los paisajes cordilleranos y la presencia de nieve en sectores de alta montaña ofrecieron alternativas para los visitantes.

En ese contexto, Penitentes Park permaneció abierto con sus servicios habilitados y precios promocionales, lo que permitió sumar actividades vinculadas con la nieve durante la primavera.

El Este mendocino lideró la ocupación turística

Los niveles de ocupación mostraron diferencias entre los destinos de la provincia. La Zona Este encabezó el relevamiento con el 96%, seguida por la Ciudad de Mendoza, con el 83%.

Potrerillos alcanzó el 82% y Valle Grande, en San Rafael, llegó al 81%. Por su parte, Cacheuta y la Ruta 82 registraron una ocupación del 78%.

En otros destinos, los porcentajes fueron más moderados. El Valle de Uco alcanzó el 66%, mientras que la Ciudad de San Rafael registró el 65% y General Alvear, el 62%. Uspallata llegó al 59% y Malargüe tuvo una ocupación del 56%.

Los indicadores reflejaron el interés por propuestas diferentes: desde la oferta urbana y gastronómica de la capital hasta los paisajes naturales del sur, las experiencias de montaña y los eventos deportivos.

Cuánto gastaron los turistas y dónde se alojaron

Según el informe del Emetur, la estadía promedio fue de tres días, en coincidencia con la duración del fin de semana largo. El gasto diario promedio se estimó en $124.058,07 por persona, mientras que quienes se alojaron en casas de familiares o amigos tuvieron un gasto diario calculado en $52.104,39.

En cuanto a las modalidades de alojamiento, el relevamiento contabilizó 33.131 turistas en hotelería tradicional, 17.564 en alquileres temporarios y 21.212 visitantes que se hospedaron en casas de familiares y amigos.

Con esos indicadores, el movimiento turístico generó un impacto económico de $22.183,09 millones, equivalente a unos US$14,31 millones, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia de $1.550 por dólar utilizado en el informe.

El movimiento benefició a diferentes actividades vinculadas con el turismo, entre ellas hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

El turismo internacional y los eventos sectoriales

El informe también señaló que el feriado coincidió con una fecha festiva en Chile. Sin embargo, el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor, vigente desde el 4 de octubre por las intensas nevadas y la inestabilidad en alta montaña, limitó el tránsito terrestre desde ese país.

Ante ese escenario, el movimiento turístico estuvo sostenido principalmente por visitantes nacionales y arribos por vía aérea.

En el caso de Brasil, la coincidencia con el feriado de Nuestra Señora Aparecida y el Día de los Niños favoreció la llegada de turistas de ese país. Según el relevamiento, las nueve frecuencias aéreas semanales directas desde San Pablo, operadas por LATAM y GOL, facilitaron los desplazamientos.

Este segmento tuvo incidencia en el enoturismo de alta gama, las visitas a bodegas y la gastronomía premium, especialmente en la Ciudad de Mendoza y el Valle de Uco.

Además, los días 10 y 11 de octubre se realizó el sexto Congreso de Destiladores Argentinos, en Iserá Distillery, en Mapú. El encuentro reunió a productores, bartenders y profesionales del sector de distintas partes del país, con impacto en la actividad corporativa, gastronómica y de reuniones.

Una oferta turística que se extiende durante todo el año

Los resultados del fin de semana largo dejaron un balance marcado por la combinación de eventos masivos, propuestas culturales, experiencias gastronómicas y atractivos naturales.

Con casi 72 mil turistas y un impacto económico superior a los $22.000 millones, Mendoza volvió a mostrar la diversidad de su oferta y el alcance de una actividad que involucra a distintos departamentos y sectores productivos de la provincia.