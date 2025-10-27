Mendoza mide a sus lectores: miles de estudiantes participarán de una importante evaluación

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha el Segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora, una iniciativa que busca evaluar el nivel de lectura y comprensión de los estudiantes mendocinos con el fin de fortalecer la enseñanza y mejorar los aprendizajes. La evaluación, que se extenderá hasta el 31 de octubre, incluye a todas las escuelas de gestión pública y privada del territorio provincial.

Este operativo se enmarca dentro del Plan Estratégico de Alfabetización que impulsa el Gobierno de Mendoza y apunta a obtener información precisa sobre cómo leen, interpretan y comprenden los alumnos, tanto en el nivel Primario como en el Secundario. Según explicaron desde la DGE, los resultados permitirán ajustar estrategias pedagógicas y reforzar los programas de alfabetización que ya se están aplicando en las aulas.

La iniciativa cuenta con dos instancias complementarias. Por un lado, el Segundo Censo de Fluidez Lectora 2025, de carácter universal, abarca a todos los estudiantes de la provincia y está organizado por los equipos directivos de cada institución. Por otro, el Tercer Operativo Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora, realizado entre el 15 y el 21 de octubre, involucró una muestra de 70 escuelas (40 primarias y 30 secundarias), donde evaluadores externos midieron la fluidez y comprensión lectora de alumnos de tercer y sexto grado y de primer año del secundario.

La directora de Evaluación de la Calidad Educativa, Romina Durán, destacó la importancia del proceso: “Cada institución va a poder contar con información sobre los progresos de sus estudiantes y analizar los programas de alfabetización implementados. Además, los resultados serán compartidos con toda la comunidad educativa”, señaló.

Desde el organismo explicaron que los datos recolectados serán clave para planificar nuevas políticas educativas y acompañar especialmente a aquellos alumnos que presentan mayores dificultades de comprensión y lectura.