El Gobierno Provincial difundió los resultados del operativo de Fluidez y Comprensión Lectora, que durante 2026 alcanzó a más de 315.000 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Mendoza.

Los datos reflejan avances en los aprendizajes y una reducción de los desempeños críticos en distintos grados. El relevamiento permite seguir la evolución de los estudiantes y evaluar el impacto de las estrategias implementadas en las escuelas.

Uno de los indicadores más destacados se registró en tercer grado de primaria. Al comparar a los mismos grupos de estudiantes entre 2025 y 2026, se observó una reducción de 21 puntos porcentuales en el nivel crítico de fluidez lectora. En sexto grado, por su parte, el porcentaje de alumnos ubicados en el nivel avanzado pasó del 23% al 36%, mientras que el nivel crítico bajó del 11% al 9%.

En comprensión lectora también se registraron mejoras. Las evaluaciones realizadas en tercer y sexto grado mostraron avances en la interpretación de textos y en la capacidad de obtener información, con incrementos que llegaron hasta los 33 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

El relevamiento también alcanzó al nivel secundario, donde el porcentaje de estudiantes en situación crítica disminuyó 5,2 puntos porcentuales respecto del inicio del ciclo lectivo 2025. Al mismo tiempo, los niveles medio y avanzado crecieron casi 10 puntos en conjunto.

Las estrategias para mejorar la lectura en las escuelas

Desde el Gobierno señalaron que los resultados están vinculados con la continuidad del Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza, que contempla distintas acciones para fortalecer los aprendizajes.

Entre las medidas se encuentran la formación docente continua, la entrega de materiales específicos, el acompañamiento a las instituciones educativas y las evaluaciones periódicas para identificar dificultades y orientar las intervenciones pedagógicas.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, destacó la importancia de sostener estas políticas y remarcó que los avances no se limitan a la capacidad de leer palabras, sino que también involucran la comprensión y la interpretación de los textos.