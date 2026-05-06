Mendoza logró financiamiento clave para reforzar el Tesoro provincial

A través del decreto 775/26, el Gobierno de Mendoza oficializó la firma del acuerdo de financiamiento con el Estado Nacional que permitirá fortalecer la administración de los recursos provinciales, mejorar los plazos de pago a proveedores y adelantar inversiones clave para el desarrollo.

El convenio establece un anticipo financiero por un total de $325.000 millones, que será desembolsado en tres tramos: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto de 2026.

El financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, significativamente inferior a las tasas vigentes en el mercado financiero, en el cual, por ejemplo, la tasa activa cartera general del Banco Nación se ubica actualmente en torno al 26,4%.

La devolución del capital se realizará en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026, mientras que los intereses se abonarán una vez cancelado el capital, mediante retenciones sobre los recursos coparticipables de la Provincia.

Este acuerdo se enmarca en una estrategia de administración del Tesoro provincial, orientada a aprovechar condiciones de financiamiento favorables, que permitirán gestionar la ejecución de gastos dentro del ejercicio fiscal.

En este sentido, los fondos podrán orientarse a:

Mejora en los plazos de pago a proveedores: si bien los niveles de deuda con proveedores se mantienen en línea con los últimos años, el financiamiento permitirá acortar plazos de pago de aquellas reparticiones que presenten niveles de deuda superiores al promedio, contribuyendo a reducir los costos financieros que enfrenta la provincia.

Adelanto de inversiones estratégicas: iniciar gastos de capital previstos para ser financiados por organismos multilaterales de crédito, sin necesidad de esperar la finalización de los procesos administrativos correspondientes.

Cobertura de desfasajes estacionales: atender el descalce temporal entre ingresos y gastos, en un contexto donde la recaudación de origen nacional mostró un desempeño más débil en el primer trimestre del año, asociada a la evolución de la actividad económica.

Sostenimiento del sistema de transporte público: mitigar el impacto transitorio del aumento en los costos del sector, vinculado principalmente a la suba del precio internacional del petróleo.

La Provincia continúa sosteniendo una política de prudencia fiscal y equilibrio de sus cuentas públicas, utilizando activamente herramientas para optimizar la gestión del Tesoro y fortalecer el desarrollo económico