Mendoza logró reducir la tasa de embarazo adolescente en 7,16 puntos porcentuales durante los últimos 15 años. De acuerdo con los registros, la proporción pasó de 15,46% en el trienio 2010-2012 a 8,3% en 2025, lo que representa una disminución de casi la mitad.

La directora de Maternidad e Infancia, Natalia Courtis, señaló en diálogo con el medio Mendoza Today que los resultados están vinculados con la continuidad de políticas sanitarias y con la trayectoria del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, creado en 1996 a través de la Ley 6433. La iniciativa comenzó a funcionar seis años antes de la sanción de la normativa nacional en la materia.

Entre las principales medidas se encuentra la entrega gratuita de más de nueve métodos anticonceptivos, como implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos (DIU), pastillas, preservativos y anticoncepción de emergencia. También se habilitaron espacios de atención destinados especialmente a adolescentes y se reforzaron los servicios de obstetricia en los centros de salud.

El abordaje provincial contempla, además, el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), de acuerdo con la Ley 27.610. En ese marco, las intervenciones registradas aumentaron de unas 300 a más de 3.000 por año, una evolución que se da en paralelo con la reducción de los embarazos adolescentes y que será parte de la agenda institucional del Hospital Luis Lagomaggiore, que conmemora este miércoles un nuevo aniversario.