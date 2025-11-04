Mendoza lleva más de 150 muertes viales en lo que va del año: los datos que asustan

La provincia de Mendoza enfrenta una tragedia silenciosa pero constante: 151 personas han perdido la vida en siniestros viales en lo que va de 2025, según datos del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red Mendoza. La cifra, calificada como “escandalosa” por su coordinador, Hugo Fiorens, equivale a la caída de un avión de pasajeros lleno, una comparación que busca dimensionar la magnitud del problema.

En diálogo con MNews Radio, Fiorens advirtió que “las rutas están detonadas, pero el principal problema sigue siendo el conductor”. Su observatorio incluye en el conteo a las personas que fallecen hasta 30 días después del accidente, lo que amplía el registro real del impacto y revela un escenario todavía más preocupante.

El especialista detalló que solo 13 de las víctimas fatales eran mayores de 65 años, y subrayó que la mayoría de los responsables pertenecen a la población activa. “No son los adultos mayores los que provocan estos accidentes; el problema está en la forma en que se maneja y en la falta de conciencia colectiva”, afirmó.

El análisis del Observatorio identifica un “combo mortal” de cuatro factores principales detrás del 90% de los siniestros viales: alcohol y drogas, exceso de velocidad, distracciones e impericia. Estas causas, combinadas con una infraestructura deteriorada, conforman un escenario de riesgo constante tanto en rutas como en zonas urbanas.

Entre las distracciones más frecuentes, Fiorens mencionó el uso del celular, fumar o tomar mate mientras se conduce, conductas que reducen drásticamente los reflejos y aumentan la posibilidad de un choque. Además, advirtió que “tener licencia no significa saber manejar”, ya que muchos conductores carecen de la capacitación y la responsabilidad necesarias para circular de manera segura.

Desde el Observatorio insisten en que la seguridad vial debe ser tratada como una política pública prioritaria, con campañas sostenidas de educación, controles efectivos y sanciones reales. Mientras tanto, Mendoza sigue sumando víctimas en una crisis que, según Fiorens, “ya puede considerarse una epidemia que mata más que muchas enfermedades”.