Mendoza limitará las denuncias por averiguación de paradero: las situaciones que quedan fuera de búsquedas

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza resolvió endurecer los criterios para las denuncias por averiguación de paradero y limitará la intervención oficial en siete tipos de casos que, hasta ahora, solían tramitarse bajo esa figura. La medida fue firmada por el procurador general, Alejandro Gullé, y apunta a descomprimir el trabajo judicial y policial ante el crecimiento sostenido de expedientes considerados de baja complejidad.

La nueva resolución establece que la búsqueda oficial deberá reservarse para situaciones en las que exista una desaparición real y sospechas de que la persona pueda haber sido víctima de un delito. De esta manera, el sistema dejará de intervenir en casos vinculados a conflictos familiares, fugas de hogares, altas voluntarias en hospitales o personas con pedido de captura vigente.

Según explicaron desde el organismo judicial, la práctica cotidiana mostraba un uso excesivo de la figura de “averiguación de paradero”, lo que generaba una fuerte demanda sobre la Unidad Fiscal de Homicidios y la Unidad Investigativa de Búsqueda de Personas. La intención ahora es concentrar recursos en los casos considerados realmente críticos.

Los siete casos que quedarán excluidos

La resolución detalla que ya no serán considerados casos de averiguación de paradero:

Fugas de menores de hogares o centros de rehabilitación.

Conflictos familiares judicializados en el fuero de Familia.

Personas que abandonen hospitales o centros de salud mental por decisión propia.

Personas con pedido de captura o citación vigente.

Testigos, víctimas o imputados que no puedan ser localizados en una causa penal.

Casos de deserción escolar.

Presos fugados de lugares de detención.

En esos escenarios, las actuaciones deberán canalizarse por otras vías judiciales o administrativas, según corresponda.

El argumento oficial

En el documento firmado por Gullé se sostiene que muchas denuncias que ingresan como “paradero” no corresponden a desapariciones propiamente dichas. Incluso, se aclara que si el hecho denunciado está relacionado con un delito o una contravención, la causa deberá remitirse a la fiscalía especializada correspondiente.

La decisión también se da en un contexto en el que Mendoza arrastra desde hace años un alto volumen de denuncias de este tipo. Datos oficiales difundidos anteriormente por el Gobierno provincial indicaban que en la provincia se registraban unas seis averiguaciones de paradero por día, muchas de ellas vinculadas a conflictos familiares o adolescentes que abandonaban sus hogares temporalmente.

Qué seguirá siendo considerado desaparición

La resolución aclara que continuará activándose el protocolo de búsqueda cuando una persona desaparezca de su entorno habitual sin explicación y existan indicios de riesgo o posible delito. En esos casos, seguirá interviniendo el sistema de búsqueda oficial y podrán activarse mecanismos provinciales y nacionales.