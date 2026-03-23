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EMOCIONANTE

Mendoza le rinde homenaje a Spinetta con un show especial en el Independencia

Un espectáculo musical repasará distintas etapas del “Flaco” con banda en vivo, invitados y una puesta pensada para revivir su obra.

El sábado 28 de marzo, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) será escenario de Spinetta en el aire, un espectáculo que rinde homenaje a la obra de Luis Alberto Spinetta. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro.

La banda mendocina Ella También será la encargada de llevar adelante esta velada, que contará además con la participación especial de Leo Sujatovich, reconocido pianista y figura clave en proyectos históricos del artista.

El show propone un recorrido por las distintas etapas creativas de Spinetta, desde sus grupos más emblemáticos como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade hasta su etapa solista. En el repertorio no faltarán clásicos como “Seguir viviendo sin tu amor”, “Durazno sangrando” y “Alma de diamante”, entre otras canciones fundamentales del rock nacional.

Además de la música en vivo, la propuesta incluirá una puesta escénica original con intervenciones del periodista Marcelo Piatti y la participación de otros músicos invitados que aportarán su impronta al homenaje.

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