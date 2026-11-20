El lunes 23 de noviembre de 2026 comienza formalmente en las escuelas primarias de Mendoza, estatales y privadas, el procedimiento para elegir a los abanderados y escoltas que portarán las banderas Nacional y Provincial durante el ciclo lectivo 2027.

La medida quedó formalizada en el expediente en el decreto 7373, que aprueba el nuevo reglamento e incorpora cambios respecto de años anteriores, especialmente en torno a la convivencia, la documentación escolar, las empates en el cuadro de honor y la posibilidad de revocar la distinción durante el año siguiente.

Lo que cambia en el proceso de elección

El reglamento mantiene la base histórica de evaluar el rendimiento académico de 2° a 6° grado y la convivencia de 6° grado (o de los últimos años en escuelas de organización incompleta), pero introduce puntos clave que modifican la práctica institucional:

Inasistencias justificadas sin freno a la postulación: si un estudiante obtuvo “Regular por inasistencia” en el informe final de convivencia, no queda automáticamente afuera de la elección, siempre que cumpla los requisitos académicos y se encuadre en la escolaridad protegida prevista en la Resolución N° 311-DGE-2026. Ese informe final computará 0 puntos, pero no impide participar.

Sin exclusión por papeles faltantes: si faltan libretas o certificaciones de otros establecimientos y ello no es responsabilidad del alumno, la institución no puede excluirlo de plano ni asignarle cero puntos. La escuela debe buscar los registros en el sistema GEI, pedirlos de oficio y, de persistir el faltante por causas ajenas al estudiante, resolver la equivalencia con aval de la Supervisión Seccional y notificación a las familias.

Un solo sorteo público para empates y turnos rotativos: cuando haya igualdad de puntajes en los cargos de abanderados o escoltas, la portación se definirá mediante rotación por cada oportunidad (cada acto o presentación de bandera, no por fecha del calendario). Un único sorteo público —con presencia de las familias— establecerá quién recibe los atributos a fin de 2026, quién los entrega a fin de 2027 y el orden de los turnos siguientes.

Conservación tras pase transitorio y posible pérdida del cargo: el cargo es anual y corresponde a la escuela donde se obtuvo la distinción. Si el alumno tiene un pase transitorio a otro establecimiento y regresa a la misma escuela en el mismo año, conserva el puesto mediante acta en el Libro 7/5. En sentido inverso, se podrá perder la distinción en 2027 si se emite un informe acordado por todos los docentes del año —con intervención de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), directivos y supervisores— por mal desempeño académico o incumplimiento de las normas de convivencia.

Igualdad de acceso sin exigir nacionalidad argentina: se ratifica expresamente que los estudiantes extranjeros pueden aspirar a los puestos de abanderados y escoltas en igualdad de condiciones, sin exigirles la adquisición de la nacionalidad argentina, junto con las garantías de inclusión previstas en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la normativa sobre discapacidad.

Puntajes por grado y régimen vigente

La tabulación se realiza a través del sistema GEI, tomando en cuenta los centésimos si existieran y respetando el régimen de cada etapa:

1° y 2° grado: Se computan como unidad pedagógica al cierre de 2° grado, sin duplicar puntajes.

2° y 3° grado (RESOL-2022-1949-E-GDEMZA-DGE): Se evalúan 6 espacios curriculares (Lengua; Matemática; Ambiente, Cultura y Tecnología; Educación Física; y 2 espacios de Educación Artística). Va de 42 a 60 puntos por año.

4° y 5° grado (RESOL-2022-1949-E-GDEMZA-DGE): Se evalúan 7 espacios (Lengua; Matemática; Sociedad, Ambiente y Ciudadanía; Naturaleza, Ambiente y Ciudadanía; Educación Física; y 2 de Educación Artística). Va de 49 a 70 puntos por año.

6° grado (RESOL-2026-4778-E-GDEMZA-DGE desde el segundo período): Se evalúan 8 espacios (Lengua; Matemática; Ciencias Sociales; Formación Ética y Ciudadana; Ciencias Naturales; Educación Física; y 2 de Educación Artística). Va de 56 a 80 puntos.

Convivencia (solo 6° grado): Suma de los tres informes del último año, con un máximo de 9 puntos (3 puntos por cada “Muy Bueno”, 1 punto por “Bueno” y 0 puntos si el informe final es “Regular por inasistencia”).

Quedan habilitados quienes hayan compensado o intensificado espacios de 2° a 5° grado (diciembre-febrero), tomando la nota de aprobación. No pueden postularse quienes hayan repetido algún año de la primaria ni quienes tengan menos de 7 en algún espacio de 6° grado al 27 de noviembre. Si no se alcanza el mínimo de postulantes en escuelas de organización incompleta o por falta de requisitos, se convoca a alumnos de otros años en orden decreciente.

Cronograma del operativo y designaciones

23 de noviembre de 2026: inicio formal del procedimiento con la lectura de la resolución.

27 de noviembre de 2026: vencimiento del plazo para presentar documentación faltante y fecha de corte para alcanzar al menos 7 en los espacios de 6° grado.

30 de noviembre al 3 de diciembre de 2026: tabulación a cargo del jurado escolar (directivos y 2 o 3 docentes que no estén a cargo de 6° ni de grados participantes) y notificación a las familias (Libro 7/5).

Desde el 4 de diciembre de 2026: Revisión de los supervisores seccionales.

9 de diciembre de 2026: Lectura del acta con la lista única y del sorteo por empates, además de la exhibición pública de la planilla firmada en la escuela.

Acto de fin de curso 2026: Toma de posesión de los cargos.

En las instituciones que cuenten con ambas banderas, la Bandera Nacional corresponde al 1° puntaje y sus escoltas (1° y 2°) al 3° y 4°; la Bandera de la Provincia de Mendoza corresponde al 2° puntaje y sus escoltas (1° y 2°) al 5° y 6°. Las escuelas que aún no posean la insignia provincial asignarán el 1° puesto como abanderado nacional y el 2° y 3° como 1° y 2° escoltas nacionales, hasta tanto incorporen la bandera provincial.