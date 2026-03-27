Mendoza lanzó un programa de incentivos para colocar paneles solares en hogares

Este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo presentó al nuevo directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y anunció una línea de financiamiento para hogares que incorporen generación de energía solar. Además, también presentó la plataforma “Mendoza Energética”, un portal digital que centraliza información del sistema energético provincial.

Según lo anunciado por el Gobernador, el EPRE estará presidido por Cristian Azar, abogado con experiencia en regulación eléctrica y gestión institucional. El directorio se completa con Héctor Laspada, ingeniero en Electrónica y Electricidad con especialización en regulación y amplia trayectoria en el sector, y Andrea Salinas, quien continuará como directora hasta el 30 de abril. A partir de esa fecha se incorporará al directorio Raúl Faura, ingeniero electrónico con trayectoria en regulación de servicios públicos, diseño tarifario y desarrollo de energías renovables.

Alfredo Cornejo presentó al nuevo directorio del EPRE (Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza).

Durante su alocución, Cornejo sostuvo que “en un desorden macroeconómico enorme, Mendoza ha logrado con una alta institucionalidad tener un sistema eléctrico que funciona” y afirmó que el desempeño provincial es “infinitamente mejor que en otras provincias”. Sin embargo, advirtió que existen limitaciones estructurales, especialmente en el transporte de energía, y señaló que “si el país creciera al 5 o 6 por ciento, no tendríamos energía para abastecer nuevos proyectos“.

En ese sentido, el Gobernador aseguró que el problema no radica en la generación, sino en la infraestructura para trasladar la energía, y destacó que la Provincia avanzó con inversiones propias para superar esos “cuellos de botella“.

Incentivos para colocar paneles solares en hogares

Ante este panorama, el Ejecutivo provincial presentó el Programa de Incentivos a la Generación Distribuida Residencial de Fuente Solar Fotovoltaica, destinado a promover la instalación de sistemas solares en viviendas.

La iniciativa contará con un presupuesto de 3.000 millones de pesos, financiado por el Fondo Provincial Compensador de Tarifas, y cubrirá hasta el 40% de la inversión inicial para nuevos usuarios residenciales. Según lo detallado, el programa prevé un cupo de hasta 1.000 beneficiarios y un límite de potencia de hasta 10 kW por usuario.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

La iniciativa tiene como objetivos acelerar la adopción de energías renovables, avanzar en la transición energética y brindar herramientas para la autogestión del consumo. Además, se busca reducir el plazo de recupero de la inversión, que pasaría de cinco años a aproximadamente tres años y medio.

El incentivo se aplicará directamente sobre la factura eléctrica, lo que permitirá en algunos casos alcanzar una “factura cero”. A partir del segundo año, los usuarios podrán optar por mantener el beneficio en la factura o solicitar su reintegro en efectivo. La implementación será digital y estará bajo supervisión del EPRE.

Cabe destacar que, actualmente, Mendoza cuenta con 1.232 usuarios generadores, de los cuales 633 son residenciales. Sin embargo, este segmento representa solo el 7% de la potencia instalada, lo que, según datos oficiales, evidencia un margen de crecimiento en toda la provincia.

¿Qué es “Mendoza Energética”?

En paralelo, Cornejo también presentó “Mendoza Energética”, un portal digital que centraliza información del sistema energético provincial y ofrece herramientas para usuarios.

La plataforma reúne estadísticas, contenidos y datos sobre generación y demanda eléctrica, eficiencia energética y generación distribuida. Incluye mapas interactivos para georreferenciar información en todo el territorio y estará disponible en conjunto con los sitios oficiales del Gobierno, el EPRE, Emesa y otros organismos.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

Entre sus funcionalidades se destacan un simulador de factura eléctrica para estimar consumos, un calculador solar para evaluar la instalación de paneles y una casa interactiva que permite analizar el uso de electrodomésticos.

Además, el sitio incorporará contenidos educativos sobre el funcionamiento del sistema energético, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones, promover el uso eficiente de la energía y fortalecer la transparencia en el acceso a la información pública.