Mendoza lanzó un plan para renovar los semáforos con tecnología inteligente: cómo funcionará

La provincia de Mendoza dio un paso clave hacia la modernización del sistema de tránsito con el lanzamiento de un proyecto que busca reemplazar los viejos equipos por controladores semafóricos inteligentes, capaces de coordinar los tiempos de los semáforos en función del flujo real de vehículos.

Esta iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Transporte, forma parte de un plan integral de mejoras en la movilidad urbana. Con una inversión oficial de $272 millones, el proyecto apunta a ordenar el tránsito, reducir la congestión y aumentar la seguridad vial en los principales corredores del Gran Mendoza.

Imagen ilustrativa.

Los nuevos dispositivos permitirán ajustar automáticamente la duración de las luces verdes y rojas según el tráfico, algo que hoy solo es posible en pocas intersecciones de la provincia. Además, el sistema estará preparado para conectarse con una futura red centralizada de monitoreo, lo que facilitará la detección de fallas o desajustes en tiempo real.

“Con esta tecnología se busca dar un salto de calidad en la gestión del tránsito, para que los semáforos dejen de funcionar con tiempos fijos y empiecen a responder al movimiento real de los autos”, explicaron desde el área de Transporte.

El proceso de compra fue publicado oficialmente el 15 de octubre en el Boletín Oficial N° 32455, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de noviembre a través de la plataforma comprar.mendoza.gov.ar o de manera presencial en la Dirección de Administración de Transporte, en Ciudad. El plazo de ejecución será de 30 días hábiles desde la adjudicación.