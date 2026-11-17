El Gobierno de Mendoza presentó su nueva campaña de promoción turística para el verano 2026/2027, con una propuesta audiovisual que apuesta a los paisajes naturales, las experiencias sofisticadas y una estética asociada al turismo de alta gama. Sin embargo, la elección de las imágenes plantea un interrogante: ¿qué lugar ocupan los destinos tradicionales y el turismo familiar en la estrategia oficial?

La presentación estuvo encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, junto a la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, durante una reunión ampliada del Consejo Consultivo de la Actividad Privada.

“Este verano, los esperamos en Mendoza. Porque a veces el destino te encuentra y te conduce al lugar indicado“, publicó el mandatario en sus redes sociales, acompañando el lanzamiento del video promocional.

Una Mendoza de experiencias exclusivas

La campaña propone una narrativa cinematográfica, con imágenes cuidadas, paisajes naturales y experiencias turísticas que transmiten una sensación de exclusividad.

La elección estética parece orientada a un visitante que busca servicios diferenciados, alojamientos sofisticados y experiencias personalizadas.

El problema no es promocionar el turismo de alta gama, un segmento importante para la economía mendocina, sino que esa imagen termine ocupando casi todo el protagonismo de una campaña destinada a promocionar la provincia.

Mendoza ofrece una diversidad de alternativas que incluyen campings, turismo aventura, propuestas familiares, circuitos históricos y destinos accesibles para diferentes presupuestos.

Sin embargo, esa variedad no aparece representada con la misma fuerza en la pieza difundida por el Gobierno.

Los grandes ausentes de la promoción turística

Otro aspecto llamativo es el escaso protagonismo de los lugares que históricamente identifican a Mendoza.

El Aconcagua, El Manzano Histórico, Las Huayuerías, Puente del Inca, el Cañón del Atuel, Valle Grande, Cacheuta y otros paisajes del Sur Provincial, del Valle de Uco, del Este ni del Gran Mendoza, que forman parte de los atractivos más reconocidos de la provincia, pero no ocupan un lugar central en la narrativa promocional.

En cambio, el video privilegia escenarios naturales que, aunque atractivos, no siempre permiten identificar a Mendoza como destino.

La discusión cobra relevancia porque la promoción turística oficial también cumple una función de visibilización de las economías regionales y de los prestadores de los distintos departamentos.

La campaña puede interpretarse como una apuesta por posicionar a Mendoza en un segmento de mayor poder adquisitivo. No obstante, queda abierto el debate sobre si esa estrategia representa la diversidad turística provincial.

En tiempos en los que el costo de las vacaciones condiciona las decisiones de muchas familias, la pregunta es inevitable: ¿la Mendoza que muestra la publicidad oficial es también la Mendoza que puede disfrutar la mayoría de los turistas?