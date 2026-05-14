Mendoza: la inflación de abril fue la más baja de los últimos seis meses y una familia necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

La provincia de Mendoza registró el índice de inflación más bajo de los últimos seis meses, en un contexto donde el Gobierno nacional busca consolidar la desaceleración de precios tras los fuertes ajustes de comienzos de año.

Según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza mostró una suba moderada durante abril: 2,3%, ubicándose por debajo del dato nacional, del 2,6% difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

El dato provincial aparece además en un escenario donde los alimentos continúan siendo uno de los principales factores de presión sobre el bolsillo de los hogares, aunque con una desaceleración respecto de meses anteriores.

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre

En paralelo con el índice inflacionario, la DEIE difundió los valores actualizados de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan las líneas de pobreza e indigencia en Mendoza.

De acuerdo con el organismo estadístico provincial, una familia tipo mendocina necesitó en abril $1.361.501 para no caer bajo la línea de pobreza. En tanto, para no ser considerada indigente, requirió ingresos por al menos $569.666.

Los números reflejan el fuerte impacto que sigue teniendo el costo de vida sobre los hogares mendocinos, incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria.

La Canasta Básica Total incluye alimentos, servicios, transporte, educación, salud e indumentaria, entre otros gastos esenciales. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria contempla únicamente los productos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales mínimos.

La comparación con los datos nacionales

A nivel nacional, el INDEC también informó una desaceleración en los indicadores vinculados al costo de vida y las canastas básicas. En marzo, último dato consolidado disponible, una familia tipo necesitó más de $1,43 millones para no ser pobre y más de $658 mil para no caer en la indigencia.

En Mendoza, si bien los valores de las canastas se mantienen por debajo de los nacionales, la evolución mensual sigue mostrando el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades para sostener el consumo cotidiano.

La inflación sigue golpeando el bolsillo

Aunque el Gobierno nacional celebra la desaceleración de los índices, economistas advierten que el principal desafío continúa siendo la recuperación de los ingresos frente al aumento acumulado de precios.

En Mendoza, sectores vinculados al consumo masivo sostienen que todavía persiste una fuerte retracción en las ventas y que muchas familias continúan ajustando gastos para llegar a fin de mes.

El dato de abril, sin embargo, abre una señal de alivio parcial: la provincia logró registrar la inflación más baja de los últimos seis meses, en línea con la tendencia nacional de moderación de precios.