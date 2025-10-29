Search
Instagram Facebook Twitter
67121_imagen
dirección de informática

Mendoza invertirá $2 mil millones en un sistema “antihackeo”: cómo funcionará

El Gobierno provincial destinará una inversión millonaria a la creación de un sistema integral de respaldo de información.

El Gobierno de Mendoza anunció una inversión de $2 mil millones para implementar un sistema “antihackeo” en su infraestructura tecnológica. La iniciativa, que se ejecutará a lo largo de tres años fiscales, apunta a fortalecer la protección de datos sensibles del Estado mediante la instalación de un sistema integral de respaldo de información en el Datacenter de la Dirección de Informática.

El proyecto fue formalizado a través de una Licitación Pública e incluye tanto el software especializado para la protección y respaldo de datos como el equipamiento de almacenamiento necesario. Según se detalló, la inversión total —equivalente a unos U$S 2.082.000— se concentrará principalmente durante el año 2025.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial destacó que la medida es clave para asegurar la continuidad y seguridad de los servicios gubernamentales, especialmente en un contexto global donde los ciberataques y la pérdida de información se han convertido en amenazas constantes.

La decisión de avanzar con esta inversión surgió tras constatar que los productos y servicios requeridos no se encontraban disponibles en el catálogo tecnológico provincial, lo que llevó a la apertura de la licitación. Además, el Comité de Información Pública dio su aval al proceso, certificando que los pliegos cumplen con las normas y estándares tecnológicos exigidos a nivel nacional.

ETIQUETAS:

sistema antihackeoGobierno de Mendozainversiónseguridad digital

+ Noticias

Anuncio

Un alivio: el Gobierno confirmó cuándo cobran los estatales

Por: Belén García

dirección de informática

Mendoza invertirá $2 mil millones en un sistema “antihackeo”: cómo funcionará

Por: Redacción NDI

Moneda maradoniana

El Banco Central lanza una moneda para el Mundial 2026 en homenaje a un gol de Diego Maradona

Por: Agustin Zamora

Nombraron “Papa Francisco” al teatro griego ubicado en Mendoza

Por: Agustin Zamora

No lo descarta

La Libertad Avanza no descarta continuar con la alianza para las elecciones de febrero

Por: Agustin Zamora

DISPUTA JUDICIAL

UPCN busca frenar la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Empleado Público impulsado por Alfredo Cornejo

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter