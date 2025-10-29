Mendoza invertirá $2 mil millones en un sistema “antihackeo”: cómo funcionará

El Gobierno de Mendoza anunció una inversión de $2 mil millones para implementar un sistema “antihackeo” en su infraestructura tecnológica. La iniciativa, que se ejecutará a lo largo de tres años fiscales, apunta a fortalecer la protección de datos sensibles del Estado mediante la instalación de un sistema integral de respaldo de información en el Datacenter de la Dirección de Informática.

El proyecto fue formalizado a través de una Licitación Pública e incluye tanto el software especializado para la protección y respaldo de datos como el equipamiento de almacenamiento necesario. Según se detalló, la inversión total —equivalente a unos U$S 2.082.000— se concentrará principalmente durante el año 2025.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial destacó que la medida es clave para asegurar la continuidad y seguridad de los servicios gubernamentales, especialmente en un contexto global donde los ciberataques y la pérdida de información se han convertido en amenazas constantes.

La decisión de avanzar con esta inversión surgió tras constatar que los productos y servicios requeridos no se encontraban disponibles en el catálogo tecnológico provincial, lo que llevó a la apertura de la licitación. Además, el Comité de Información Pública dio su aval al proceso, certificando que los pliegos cumplen con las normas y estándares tecnológicos exigidos a nivel nacional.