Mendoza inició la evaluación de impacto ambiental para 20 proyectos de cobre en Las Heras

La Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente inició formalmente la Evaluación de Impacto Ambiental de Mendoza Norte Distrito Minero (MNDM), que reúne 20 proyectos de exploración de cobre y otros minerales en el departamento de Las Heras.

“La iniciativa fue presentada por Impulsa Mendoza Sostenible S.A., empresa estatal del Gobierno de Mendoza, con el objetivo de planificar, ordenar y promover la actividad minera en el norte de la provincia”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

El procedimiento fue autorizado mediante resoluciones firmadas por Shantal y el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, conforme a lo previsto por la Ley Provincial N.º 5.961, que regula las instancias de evaluación y control ambiental de la actividad minera.

“Iniciamos un proceso de evaluación técnica y participativa que contará con la intervención de organismos provinciales, nacionales, científicos y académicos. El objetivo es garantizar un análisis integral de los proyectos, con el rigor técnico y los controles ambientales que establece la normativa vigente”, explicó Fernández.

Evaluación técnica y participativa

La Autoridad Ambiental Minera designó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) como organismo encargado de elaborar el Dictamen Técnico. La institución dispondrá de 15 días hábiles desde la recepción de la documentación para emitirlo.

Posteriormente, se dará intervención a organismos provinciales, nacionales, municipales y científicos para la elaboración de los dictámenes sectoriales correspondientes a sus competencias.

Entre las instituciones convocadas se encuentran las municipalidades de Las Heras y Luján de Cuyo; el Departamento General de Irrigación (DGI); la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos; la Dirección de Áreas Protegidas; la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque; el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET); la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

También intervendrán la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Di.Ge.Bi.R.E.); el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente; la Dirección de Hidráulica; la Dirección de Ganadería; el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA); la Brigada de Montaña VIII del Ejército Argentino, por la Reserva Natural de la Defensa Uspallata, y la Dirección de Planificación Territorial.

Una vez incorporados los dictámenes técnicos y sectoriales, se notificará al proponente para que tome conocimiento de las observaciones y presente las respuestas correspondientes.

“Esta instancia no implica la aprobación ambiental de los proyectos ni habilita la ejecución de actividades de exploración, sino que abre formalmente el análisis establecido por la normativa vigente”, explicó Shantal.

Los 20 proyectos comprendidos en la evaluación

El expediente abarca las iniciativas Pampa Fría Sur, Pampa Fría Norte, San Alberto, Paramillos Centro, AMF Las Heras, Cerro Pelado, NAT Oeste, NAT Este, Yalguaraz, La Peña, Carrizalito, Ámbar, Ámbar II, Pléyade, Mailo, Tortugón, Campanario, Mercedario, Pampa Paramillos y Paramillos.

Cada una cuenta con documentación ambiental específica incorporada al estudio integral del distrito, lo que permite analizar sus características particulares y su relación con el territorio.

Tras la evaluación de los informes, la intervención de los organismos competentes y la realización de la audiencia pública, la Autoridad Ambiental Minera podrá emitir las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) correspondientes. Estas deberán ser ratificadas por la Legislatura de Mendoza, conforme a la Ley N.º 7.722, antes de que puedan comenzar los trabajos de exploración.

Qué es Mendoza Norte Distrito Minero

Mendoza Norte Distrito Minero es una iniciativa del Gobierno de Mendoza, desarrollada a través de Impulsa Mendoza, para promover el desarrollo minero del norte provincial mediante una planificación integral del territorio.

El modelo contempla la generación de información ambiental de base, la integración de estudios técnicos y la articulación con los titulares de derechos mineros, con especial atención al potencial geológico de cobre.

El área comprende aproximadamente 5.500 kilómetros cuadrados, con 65 propiedades mineras distribuidas entre los 20 proyectos, e incluye sectores de interés geológico como Yalguaraz y Paramillos.

Este esquema permite reunir y sistematizar información ambiental y geológica, facilitar su análisis por parte de las autoridades competentes y establecer criterios comunes para las distintas iniciativas de exploración.