La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que el período de intensificación de saberes comenzará este lunes 30 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 18 de diciembre, inclusive. La medida está destinada a estudiantes de los niveles Primario y Secundario que finalizaron el ciclo lectivo con aprendizajes pendientes o espacios curriculares sin acreditar.

Esta etapa tiene como objetivo acompañar a los alumnos en la recuperación y consolidación de los contenidos que no pudieron completar durante el año. Se trata de una instancia obligatoria que permite reforzar los conocimientos y alcanzar la promoción al año siguiente.

Desde la Subsecretaría de Educación remarcaron la importancia de que los estudiantes y sus familias revisen el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) para identificar qué espacios curriculares no tienen acreditados al 27 de noviembre. Deberán asistir quienes no hayan alcanzado una calificación de 7 o más.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que durante este período los alumnos trabajarán únicamente sobre los contenidos que tienen pendientes, con el acompañamiento de sus docentes y mediante un proceso de evaluación continua. Además, recordó que para aprobar esta instancia se requiere cumplir con el 80% de asistencia, por lo que resulta fundamental concurrir a las actividades y aprovechar las clases de recuperación.

¿Qué pasa con quienes no aprueben en diciembre?

Los estudiantes que no logren acreditar los saberes pendientes durante este período tendrán una nueva oportunidad en febrero de 2027, cuando se desarrolle otra instancia de intensificación.

Por otra parte, desde la DGE recordaron que para pasar de año se pueden tener hasta dos espacios curriculares pendientes de aprobación en toda la trayectoria escolar.