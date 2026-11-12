Mendoza incorporará un anticuerpo para proteger a los bebés en 2027

Mendoza pondrá en marcha en 2027 una nueva estrategia para prevenir las infecciones graves causadas por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una de las principales causas de bronquiolitis y hospitalizaciones en bebés.

El programa contempla dos medidas principales. Por un lado, se mantendrá la vacunación de embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, para que los bebés reciban protección durante los primeros meses de vida. Por otro, se incorporará la administración de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada destinado a bebés que no hayan recibido protección durante el embarazo, niños prematuros y pequeños de entre 6 y 12 meses.

La propuesta también buscará garantizar el acceso a estas herramientas tanto en el sistema público como en el privado. Para ello, se trabajará de manera articulada con clínicas, sanatorios y vacunatorios privados, con el objetivo de que las familias puedan acceder a la inmunización independientemente de su cobertura médica. Según el ministro, la ampliación de estas medidas apunta a reducir las complicaciones respiratorias durante el primer año de vida.

El VSR es uno de los principales agentes causantes de infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños. Se transmite mediante las secreciones respiratorias que se expulsan al toser o estornudar y por contacto directo con personas infectadas. Su circulación aumenta principalmente durante el otoño y el invierno, cuando también crecen las consultas pediátricas y las internaciones, especialmente entre los menores de un año. Aunque muchas infecciones presentan cuadros leves, algunas pueden evolucionar a bronquiolitis o neumonía y requerir atención médica.